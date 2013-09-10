Почему у нас в стране так относятся к инвалидам?

«Как мы будем жить зимой, мы не знаем…" — с горечью говорят жильцы, — «Потолок уже отваливается в двух комнатах, слава богу, что никого не пришибло». По словам председателя Тюменской областной организации Всероссийского союза слепых Галины Тунгусовой, в мае прошлого года состоялся прием у губернатора области по вопросу проблем общежития. «Были городские инспекции и инспекции из департамента области. Они признали, что здание непригодно к проживанию и нужно делать ремонт. Но когда решится этот вопрос, я не знаю. У меня на столе только куча отписок, — сетует Галина Тунгусова. — Общежитие — собственность союза. В свое время мы дали этим людям работу, крышу над головой и теперь мы никому не нужны. Мы пытались передать здание в собственность города, но в ответ — тишина».