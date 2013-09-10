На сегодняшний день здесь проживает 28 тюменских инвалидов по зрению — слепые и слабовидящие, в том числе четверо детей до трех лет. Все сети здесь пришли в полную негодность. На это обратил внимание пользователь NashGorod.ru SAERS, разместивший на форуме в теме «Общежитие для слепых, привет из «девяностых»…" фотографии полуразрушенного здания. Капитальный ремонт с 1959 года там ни разу не проводился. Если вы хотите действительно острых ощущений, можете просто зайти внутрь и представить, как здесь живут люди, которые никогда не увидят, что их окружает.
Отпавшей краской, сырыми стенами и торчащими проводами в России уже никого не удивить, но в этом общежитии подобные картины слишком уж в избытке. Пол мужского туалета укрывает железная пластина, на которую даже встать страшно.
Фото — SAERS
Двери еле держатся на петлях — екнуло сердце, пока удалось открыть одну и удержать в нужном положении. Запах забитой канализации сочится на улицу, в самом общежитии он просто неописуем. Хочется описать здание полностью, но вспоминаются лишь фрагменты: очень сложно, а главное страшно, понять, что здесь еще кто-то может жить.
Пока снимаю здание, подходит мужчина восточной наружности: «Вы тоже из инспекции, да? Ну, приходили фотографировали, дальше-то что? Бесполезно: слепые же!» — махнув рукой, отходит в сторону. Узнав, что готовится материал, радостно возвращается и начинает рассказывать, что он помогает делать ремонт в одной из комнат и совсем не может понять, почему у нас в стране так относятся к инвалидам. «Вы помогите уже, пожалуйста», — заключает он.
«В нашем общежитии сильно плохо. Мы живем как можем. Сантехнику надо менять, проводку тоже. В душевой вообще невозможно. Канализацию никто давно не откачивал. Нам бы дали хотя бы деньги на ремонт крыши, все ведь бежит. Мы ждали ремонта полтора года, но деньги не выделяют», — отмечает жительница общежития Галина. Потом задумывается и добавляет: «Может дали бы какие другие квартиры, в этом доме бесполезно что-то делать».
«Как мы будем жить зимой, мы не знаем…" — с горечью говорят жильцы, — «Потолок уже отваливается в двух комнатах, слава богу, что никого не пришибло». По словам председателя Тюменской областной организации Всероссийского союза слепых Галины Тунгусовой, в мае прошлого года состоялся прием у губернатора области по вопросу проблем общежития. «Были городские инспекции и инспекции из департамента области. Они признали, что здание непригодно к проживанию и нужно делать ремонт. Но когда решится этот вопрос, я не знаю. У меня на столе только куча отписок, — сетует Галина Тунгусова. — Общежитие — собственность союза. В свое время мы дали этим людям работу, крышу над головой и теперь мы никому не нужны. Мы пытались передать здание в собственность города, но в ответ — тишина».
По словам жителей общежития, они собираются обратиться за помощью к центральному телевидению, в частности, в программу «Пусть говорят», но всякий раз откладывают, потому что не хотят, чтобы их город представляли в таком свете. Что делать тюменским слепым и как прожить еще одну зиму — вопрос по-прежнему открытый.
Марина Рыбьякова