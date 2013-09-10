Оксана Разыграева: «Шансон» ждет революция

Новый сезон для всех электронных медиа уже начался. Что необычного, а может и новаторского, ждет слушателей «Радио Шансон» этой осенью?
— Если коротко и лаконично — несколько претерпит изменения музыкальный формат станции. В новом сезоне в эфире «Радио Шансон», помимо новых песен российских исполнителей, мы услышим голоса звезд зарубежного шансона. Теперь на волне 101.0 будут звучать золотые хиты 80-х в исполнении Джо Дассена, Патриссии Каас, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Луи Армстронга, Шарля Азнавура, Мирей Матье, группы Абба и многих других. Ведь «шансон — просто хорошая песня», а хорошая песня прекрасно звучит на любых языках. Кстати, сама с нетерпением жду момента, когда смогу поставить в эфир чувственную Woman in love из репертуара Барбары Стрейзанд.
Эфирное обновление на этом закончится?
— Еще с прошлого года мы взяли курс на то, чтобы «Шансон» стал своеобразной палочкой-выручалочкой для своих слушателей. Каждый будний день в послеобеденное время в прямом эфире нашей радиостанции можно получить профессиональную консультацию по любым вопросам. Большой популярностью пользуются юридические программы «Ваше право» и «Спорный вопрос», в новом сезоне в эфир вернется программа «Горячая линия ЖКХ" с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным. Начинающие туристы смогут получить ответы на самые острые вопросы в программе «Вокруг света». Не забудем мы и об автомобилистах, чьи приемники настроены на 101.0, для них так же появится интересная программа.
Каждый слушатель найдет в обновленном эфире что-то для себя. Все самое интересное о недвижимости — в программе «Свой дом», о том куда сходить и что посмотреть, узнаете из «Афиши», ну а название программы «Здоровье в большом городе» говорит само за себя. Получить заряд бодрости по-прежнему можно в программе «Хорошее утро». Чтобы быть ближе к своему слушателю, быть с ним на одной волне, мы начинаем наш, тюменский эфир по будням не с 7:00, как все местные станции, а с 6:00 утра. С первыми лучами солнца мы продолжаем поздравлять наших слушателей с днем рождения в рубрике «Разбудильник». Именинники всегда в полном восторге! А чтобы поднять настроение тем, кто встал не с той ноги, мы вводим в наше «Хорошее утро» юмористическую рубрику «Бабушкин сундук». Еще одно нововведение — начало каждого месяца для жаворонков будет ознаменовано выходом программы «Профессиональная среда», где интересные люди нашего города ответят на самые каверзные вопросы ведущих.
А как же легендарная программа «Ночной экспресс», она остается в эфире?
— Браки заключаются не только на небесах, но и c легкой руки ведущих «Радио Шансон». И по-прежнему найти свою вторую половинку можно в эфире программы «Ночной экспресс». За одну программу приходит порядка шестисот СМС-запросов от слушателей. Это, пожалуй, единственная в Тюмени ночная программа, которая является настолько популярной. А я, как ведущая этой программы, очень рада тому, что наши слушатели доверяют нам даже в вопросах поиска второй половинки.
Радио и Интернет — два полярных средства массовой информации, многие стремятся совместить несовмещаемое, а вы будете осваивать просторы Всемирной сети?
— Мы уже начали эту работу, и в новом сезоне мы продолжим осваивать интернет-пространство. В официальной группе радиостанции в соцсети «ВКонтакте» уже 4 000 человек подписано на свежие новости радиостанции. Кстати, теперь «Радио Шансон в Тюмени» можно слушать в любой точке России и всего мира благодаря онлайн трансляции эфира, это оценили наши слушатели, да и я сама рада тому, что во время ближайшего отпуска останусь на одной волне с любимой радиостанцией.
«Радио Шансон в Тюмени» — это не только эфир. Многие знают ваши ставшие традиционными акции: это и «Парад колясок», и «В шесть часов вечера после войны», и «Рыбалка» — за всем и не уследишь. В этом списке будет пополнение?
— Что касается внеэфирного присутствия станции, тут тоже мы готовим много интересного для тюменцев. Начнем новый сезон с мероприятия, которое мы без лишней скоромности называем главным автособытием года. Фестиваль «Король тюнинга» впервые пройдет в Тюмени под флагом «Радио Шансон» 28 сентября. Сотни оригинальных автомобилей предстанут во всей красе перед многочисленной публикой. Кстати, призовой фонд мероприятия превышает 200 тысяч рублей. Будем радовать тюменцев и уже упомянутыми вами городскими мероприятиями.