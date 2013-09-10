Оксана Разыграева: «Шансон» ждет революция

Каждый слушатель найдет в обновленном эфире что-то для себя. Все самое интересное о недвижимости — в программе «Свой дом», о том куда сходить и что посмотреть, узнаете из «Афиши», ну а название программы «Здоровье в большом городе» говорит само за себя. Получить заряд бодрости по-прежнему можно в программе «Хорошее утро». Чтобы быть ближе к своему слушателю, быть с ним на одной волне, мы начинаем наш, тюменский эфир по будням не с 7:00, как все местные станции, а с 6:00 утра. С первыми лучами солнца мы продолжаем поздравлять наших слушателей с днем рождения в рубрике «Разбудильник». Именинники всегда в полном восторге! А чтобы поднять настроение тем, кто встал не с той ноги, мы вводим в наше «Хорошее утро» юмористическую рубрику «Бабушкин сундук». Еще одно нововведение — начало каждого месяца для жаворонков будет ознаменовано выходом программы «Профессиональная среда», где интересные люди нашего города ответят на самые каверзные вопросы ведущих.