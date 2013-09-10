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Область готовится к массовому тестированию на наркотики

10 сентября 2013, 08:57
В новом учебном году во всех образовательных учреждениях области возобновится проведение мероприятий, направленных на раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

В преддверии тестирования специалисты органов управления образования, здравоохранения, молодежной политики МО, территориальных подразделений специальных учреждений обучатся особенностям организации и проведения процедуры в текущем учебном году; организации информационно-просветительской работы среди учащихся и родителей, направленной на повышение уровня информированности в вопросах профилактики наркомании и разъяснения социальной значимости тестирования.

10 сентября в Тюмени состоится пленарное совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями муниципальных образований Тюменской области. Совещание состоится в 11:00 в областном центре «Семья» (пр. Геологоразведчиков, 14-а).

С 16 по 23 сентября обучающие семинары пройдут в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюмени с участием специалистов, ответственных за проведение тестирования, представителей органов управления здравоохранения и молодежной политики, а также врачей-наркологов, участвующих в процедуре тестирования.

С графиком и программой проведения обучающих семинаров можно ознакомиться на официальном сайте областного центра профилактики и реабилитации.

#Новости#Тестирование#Наркотики#Женя#Общество
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