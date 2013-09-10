Область готовится к массовому тестированию на наркотики

С 16 по 23 сентября обучающие семинары пройдут в Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюмени с участием специалистов, ответственных за проведение тестирования, представителей органов управления здравоохранения и молодежной политики, а также врачей-наркологов, участвующих в процедуре тестирования.