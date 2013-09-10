Неадекватный тюменец устроил пожар и собирался прыгнуть из окна

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в доме № 24 по улице Н. Зелинского поступило в службу «01» в 11.50. горела двухкомнатная квартира на пятом этаже 16-этажки, помещение было задымлено. На месте происшествия работали 19 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. Пожар удалось локализовать через 15 минут, еще через некоторое время он был полностью ликвидирован. От огня пострадала квартира на площади около 5 кв. метров — в основном имущество и отделка в прихожей.
Внимание очевидцев, между тем, привлек не сам пожар, а мужчина, который несколько раз порывался выбраться из горевшей квартиры через окно. Он заинтересовал и сотрудников отдела полиции № 1, которые также выезжали на место происшествия.
«Мужчина, который был в помещении, находился в неадекватном состоянии и угрожал, что выпрыгнет из окна. Как было установлено, это племянник хозяйки квартиры, в которой он проживал. Предположительно, именно этот мужчина и устроил пожар», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Странный тюменец был эвакуирован из квартиры сотрудниками МЧС. Его доставили в Областной наркологический диспансер.
Видео пользователя соцсети «ВКонтакте» Геннадия Лупакова