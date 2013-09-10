Мошенница предлагала жертвам породистых щенков

«Ослопова находила в Интернете объявления граждан о покупке обезьянки или щенков различных пород (кане корсо итальяно, мальтийская болонка, английский бульдог, сибирский хаски, йоркширский терьер, вест хайленд уайт терьер, джек рассел терьер). После этого она связывалась со своими жертвами по указанным в объявлениях номерам телефонов и предлагала им перевести на ее банковскую карту полную стоимость щенка, а в ряде случаев — внести за него предоплату. При этом мошенница заверяла покупателей, что отправит собаку с проводником поезда или водителем автомашины. Полученные деньги Ослопова присваивала, после чего переставала отвечать на звонки потерпевших», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.