Мошенница предлагала жертвам породистых щенков

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области отмечают, что в январе 2012 года Ирина Ослопова уже была осуждена за аналогичной преступление. Тогда за обман граждан, желавших через Интернет приобрести себе котят и щенков, она отделалась штрафом в размере 5 тысяч рублей.
Урок женщина не усвоила и в период с июня 2012 по апрель 2013 года провернула серию афер.
«Ослопова находила в Интернете объявления граждан о покупке обезьянки или щенков различных пород (кане корсо итальяно, мальтийская болонка, английский бульдог, сибирский хаски, йоркширский терьер, вест хайленд уайт терьер, джек рассел терьер). После этого она связывалась со своими жертвами по указанным в объявлениях номерам телефонов и предлагала им перевести на ее банковскую карту полную стоимость щенка, а в ряде случаев — внести за него предоплату. При этом мошенница заверяла покупателей, что отправит собаку с проводником поезда или водителем автомашины. Полученные деньги Ослопова присваивала, после чего переставала отвечать на звонки потерпевших», — сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Как установлено, аферистка не только «продавала» собак, но и обманным путем приобрела себе мопса. В феврале текущего года она договорилась с жительницей Екатеринбурга о покупке у нее щенка за 10 тысяч рублей. Получив собаку, мошенница деньги за нее отдавать не стала.
От действий Ослоповой пострадало 13 человек из разных городов России — Кирова, Белгорода, Курска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Югорска, Мончегорска, Барнаула, Ставрополя, Сочи и Благовещенска. Размер причиненного им ущерба превысил 150 тысяч рублей.
Суд назначил Ирине Ослоповой 1 год 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил три заявленных иска потерпевших о взыскании с осужденной ущерба на общую сумму 35 тысяч рублей.
Ослопова была взята под стражу в зале суда. Между тем, в полицию продолжают поступать заявления граждан, пострадавших от аферистки.