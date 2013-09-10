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Молодая учительница повесилась в бане

10 сентября 2013, 10:21
В Тобольском районе покончила с собой молодая учительница. Тело 22-летней девушки было обнаружено утром 6 сентября в бане возле частного дома в деревне Ачиры.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, признаков криминальной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, женщина повесилась.

«Со слов знакомых и близких, погибшая никаких мыслей о желании уйти из жизни не высказывала. Недавно устроилась на работу и всегда была жизнерадостной», — отметили в следственном управлении.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины, побудившие ее к совершению самоубийства. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Самоубийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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