Молодая учительница повесилась в бане

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, признаков криминальной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, женщина повесилась.
«Со слов знакомых и близких, погибшая никаких мыслей о желании уйти из жизни не высказывала. Недавно устроилась на работу и всегда была жизнерадостной», — отметили в следственном управлении.
По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины, побудившие ее к совершению самоубийства. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.