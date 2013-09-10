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Минивэн с вахтовиками попал под грузовик

10 сентября 2013, 10:04
Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в окрестностях Ишима сегодня ночью.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария произошла около двух часов ночи на перекрестке объездной дороги Ишима и автодороги, ведущей от города к деревне Ершово. По предварительным данным, водитель минивэна Honda Odyssey, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo, движущемуся по главной дороге.

В минивэне находились 8 человек. Четверо пассажиров погибли, еще трое с различными травмами доставлены в больницу. Водители автомобилей не пострадали.

По предварительным данным, все находившиеся в автомобиле Honda мужчины являются гражданами Кыргызстана и возвращались домой с севера. Личности погибших устанавливаются.

#Новости#Гибель людей#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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