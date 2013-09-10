Минивэн с вахтовиками попал под грузовик

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария произошла около двух часов ночи на перекрестке объездной дороги Ишима и автодороги, ведущей от города к деревне Ершово. По предварительным данным, водитель минивэна Honda Odyssey, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo, движущемуся по главной дороге.
В минивэне находились 8 человек. Четверо пассажиров погибли, еще трое с различными травмами доставлены в больницу. Водители автомобилей не пострадали.
По предварительным данным, все находившиеся в автомобиле Honda мужчины являются гражданами Кыргызстана и возвращались домой с севера. Личности погибших устанавливаются.