nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД выберет лучшую автоледи

10 сентября 2013, 09:42
Отборочный конкурс «Автоледи — 2013» проведут в областном центре 13 сентября Госавтоинспекция Тюменская областная и организация Всероссийского общества автомобилистов.
Сюжет
Тюмень

К участию допускаются девушки и женщины любого возраста, имеющие действительное водительское удостоверение категории «В». Участницам предстоит испытать свои знания правил дорожного движения и показать мастерство вождения в скоростном маневрировании на автомобиле, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Участие в заездах осуществляется на переднеприводных легковых автомобилях, оборудованных механической коробкой передач, предоставляемых автошколой ВОА.

Победители и участницы конкурса получат сувенирную продукцию с символикой ГИБДД, а две лучшие конкурсантки смогут принять участие во Всероссийских открытых соревнованиях по автомногоборью, которые в этом году пройдут в Екатеринбурге.

Регистрация участниц конкурса 13 сентября с 12:00 часов по адресу Тюмень, улица Пермякова, 44. Начало соревнований в 13:00. Телефоны организаторов для справок: 794–595, 94-30-07.

#Новости#Автошколы#Тюмень#Конкурсы#Водители#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25