ГИБДД выберет лучшую автоледи

К участию допускаются девушки и женщины любого возраста, имеющие действительное водительское удостоверение категории «В». Участницам предстоит испытать свои знания правил дорожного движения и показать мастерство вождения в скоростном маневрировании на автомобиле, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Участие в заездах осуществляется на переднеприводных легковых автомобилях, оборудованных механической коробкой передач, предоставляемых автошколой ВОА.
Победители и участницы конкурса получат сувенирную продукцию с символикой ГИБДД, а две лучшие конкурсантки смогут принять участие во Всероссийских открытых соревнованиях по автомногоборью, которые в этом году пройдут в Екатеринбурге.
Регистрация участниц конкурса 13 сентября с 12:00 часов по адресу Тюмень, улица Пермякова, 44. Начало соревнований в 13:00. Телефоны организаторов для справок: 794–595, 94-30-07.