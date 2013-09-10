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Дмитрий Медведев поздравил актера Игоря Костолевского с юбилеем

10 сентября 2013, 15:53
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием народного артиста России Игоря Костолевского. Об этом информирует РИА Новости.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием народного артиста России Игоря Костолевского. Об этом информирует РИА Новости.

«Яркий драматический талант, индивидуальность и обаяние принесли Вам огромную популярность и искреннюю любовь миллионов зрителей. Каждая Ваша роль — и в кино, и в Театре имени Вл. Маяковского, где Вы служите почти 40 лет, — надолго остается в памяти поклонников», — говорится в поздравительной телеграмме.

Игорь Матвеевич Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. В 1973 году окончил ГИТИС и поступил в труппу академического театра имени Маяковского, где продолжает работать до сих пор.

Первую известность принесла Костолевскому роль декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья». Но настоящую популярность актеру принес фильм «Тегеран-43», в котором он сыграл разведчика Андрея Бородина.

Игорь Костолевский заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии России.

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