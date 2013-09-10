Дмитрий Медведев поздравил актера Игоря Костолевского с юбилеем

«Яркий драматический талант, индивидуальность и обаяние принесли Вам огромную популярность и искреннюю любовь миллионов зрителей. Каждая Ваша роль — и в кино, и в Театре имени Вл. Маяковского, где Вы служите почти 40 лет, — надолго остается в памяти поклонников», — говорится в поздравительной телеграмме.