Дмитрий Медведев поздравил актера Игоря Костолевского с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием народного артиста России Игоря Костолевского. Об этом информирует РИА Новости.
«Яркий драматический талант, индивидуальность и обаяние принесли Вам огромную популярность и искреннюю любовь миллионов зрителей. Каждая Ваша роль — и в кино, и в Театре имени Вл. Маяковского, где Вы служите почти 40 лет, — надолго остается в памяти поклонников», — говорится в поздравительной телеграмме.
Игорь Матвеевич Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. В 1973 году окончил ГИТИС и поступил в труппу академического театра имени Маяковского, где продолжает работать до сих пор.
Первую известность принесла Костолевскому роль декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья». Но настоящую популярность актеру принес фильм «Тегеран-43», в котором он сыграл разведчика Андрея Бородина.
Игорь Костолевский заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии России.