Альпинисты завершили летний сезон дискотекой на скале

В поездке, которая прошла в минувшие выходные, приняли участие порядка 80 человек. В рамках выезда участники попробовали свои силы в спусках и подъемах по 40-метровой скале на трассах разной категории трудности и в слэклайне (хождении по слабо натянутой стропе). Желающие попарились в настоящей походной бане с нырянием в холодную горную речку Реж, после чего кто-то пел песни под гитару у костра, а кто-то танцевал на дискотеке под открытым небом с участием команды гоу-гоу, сообщили в Тюменской региональной федерации альпинизма.