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Альпинисты завершили летний сезон дискотекой на скале

10 сентября 2013, 12:15
Тюменские альпинисты завершили летний сезон поездкой на скальный массив Шайтанка. Там их ждали дискотека, купание в походной бане и горной реке, а также песни под гитару у костра.
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Тюмень

В поездке, которая прошла в минувшие выходные, приняли участие порядка 80 человек. В рамках выезда участники попробовали свои силы в спусках и подъемах по 40-метровой скале на трассах разной категории трудности и в слэклайне (хождении по слабо натянутой стропе). Желающие попарились в настоящей походной бане с нырянием в холодную горную речку Реж, после чего кто-то пел песни под гитару у костра, а кто-то танцевал на дискотеке под открытым небом с участием команды гоу-гоу, сообщили в Тюменской региональной федерации альпинизма.

Следующий выезд ТРФА устраивает совместно с компанией «ТрекТур» в ноябре. Планируется традиционное массовое восхождение для новичков на вершину Круглица (1134 м) в парке Таганай (Южный Урал). Заявки принимаются уже сейчас!

#Новости#Тюмень#Тюменская региональная федерация альпинизма#Таня#Спорт
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