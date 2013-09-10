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7-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

10 сентября 2013, 12:43
В 13 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки, получили травмы 23 человека.
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Дети

УАЗ «Патриот» и «Лада Приора» столкнулись около половины седьмого утра на улице Щербакова областного центра. По предварительным данным, водитель внедорожника не предоставил водителю легкового автомобиля преимущество в движении. В результате происшествия травмы лица, грудной клетки и конечностей получили 23-летние водитель «Лады» и его пассажирка, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Около шести часов вечера 7-летнего ребенка сбил Hyundai Accent на пешеходном переходе на улице Республики, напротив дома № 218. У ребенка тяжелые травмы: сотрясение головного мозга, рана лица и перелом бедра.

Двое детей, мальчики в возрасте 5 и 11 лет, пострадали в столкновении «Жигулей» седьмой модели и «Мазды» на улице Авторемонтной. Дети были пассажирами иномарки, которую «догнали» «Жигули» — водитель не выдержал дистанцию. У детей ушибы лица.

Пять человек пострадали в столкновении «Лады» 12-й модели и Kia Cee’d, произошедшем около полуночи на перекрестке улиц Красноармейской и Ишимской города Ялуторовска. По предварительным данным, «Ладой» управлял 18-летний ялуторовчанин, не имеющий водительского удостоверения и находившийся в состоянии опьянения. В результате происшествия черепно-мозговые травмы получили 29-летний водитель и 30-летняя пассажирка Kia. В «Ладе» с водителем находились две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Тяжелая травма у одной из них — перелом костей таза. У водителя и второй пассажирки — ушибы.

В Упоровском районе в 8 часов вечера на 85 километре автодороги Исетское — Суерка — Упорово съехал в кювет и перевернулся автомобиль BMW 320. По предварительным данным причиной происшествия послужило превышение скорости движения. Различные травмы получили 26-летний водитель, 26-летняя пассажирка и 7-месячная малышка, также находившаяся в автомобиле.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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