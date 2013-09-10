7-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

Пять человек пострадали в столкновении «Лады» 12-й модели и Kia Cee’d, произошедшем около полуночи на перекрестке улиц Красноармейской и Ишимской города Ялуторовска. По предварительным данным, «Ладой» управлял 18-летний ялуторовчанин, не имеющий водительского удостоверения и находившийся в состоянии опьянения. В результате происшествия черепно-мозговые травмы получили 29-летний водитель и 30-летняя пассажирка Kia. В «Ладе» с водителем находились две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Тяжелая травма у одной из них — перелом костей таза. У водителя и второй пассажирки — ушибы.