За полгода в Тюмени поймали 800 собак

Со следующей недели в Тюмени в продолжится отлов безнадзорных собак. По запросу NashGorod.ru в департаменте городского хозяйства Тюмени сообщили, как идет работа по борьбе с безнадзорными животными в этом году.
За первое полугодие, сообщили в департаменте, специализированной службой ЛесПаркХоза было отловлено и помещено в пункт временного содержания 819 безнадзорных домашних животных, кроме того, подобрано 126 мертвых. Всего в пункте содержалось 1024 животных (в том числе 205 отловленных в прошлом году). За полгода было стерелизовано 261, вакцинировано — 270. Как сообщает замдиректора департамента Людмила Могутова, выбыло из приюта 703 зверя. Однако подробностей о том, сколько из них умерло, сколько было выпущено, а сколько — передано новым хозяевам, не сообщается. Напомним, по информации тюменских зоозащитников, доля погибших животных в приюте велика — до половины от общего числа.
Работа по отлову животных в Тюмени, между тем, продолжается. На следующей неделе собак по заявлениям жителей буду ловить на улицах Ленинградской, Щербакова, Велижанской, Волгоградской, Пермякова, Сосьвинской, Судоремонтной, Ветеранов Труда, Паровозной, Московский тракт, Новосибирской, Болотникова, Ямской, Свободы, Пролетарской, 50 лет ВЛКСМ, Олимпийской, 30 лет Победы, а также в дачных и садоводческих товариществах «Солнышко», «Автотранспортник», «Геолог», «Колос», «Весна», «Липовый остров».
Чтобы к вашему дому за бродячими животными приехали специалисты, необходимо подать письменное заявление. Его можно подать лично по адресу улица Урицкого, 28/1, каб. 11 (понедельник-четверг — с 8:45 до 18:00, в пятницу — 9 до 17) или посредством факсимильной связи на номер 29-77-64. Как работает эта схема, читайте в материале корреспондента NashGorod.ru «Квест: подай заявку на отлов собак».