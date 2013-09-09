За полгода в Тюмени поймали 800 собак

За первое полугодие, сообщили в департаменте, специализированной службой ЛесПаркХоза было отловлено и помещено в пункт временного содержания 819 безнадзорных домашних животных, кроме того, подобрано 126 мертвых. Всего в пункте содержалось 1024 животных (в том числе 205 отловленных в прошлом году). За полгода было стерелизовано 261, вакцинировано — 270. Как сообщает замдиректора департамента Людмила Могутова, выбыло из приюта 703 зверя. Однако подробностей о том, сколько из них умерло, сколько было выпущено, а сколько — передано новым хозяевам, не сообщается. Напомним, по информации тюменских зоозащитников, доля погибших животных в приюте велика — до половины от общего числа.