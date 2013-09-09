В «Фитберри» — первый мотивирующий тренажерный зал

Если вы занимаетесь с тренером, обязательно спросите «Почему вы дали это упражнение?». «Просто для разнообразия» — это абсолютно неправильный ответ. Тренер должен полностью обосновать с точки зрения вашей физиологии необходимость и эффективность упражнение именно для вас. В новом тюменском фитнес-центре «Фитберри» состоялось обучение тренеров по программе Life Fitness Academy.
Обучение провел Ярослав Сойников — единственный в России и СНГ мастер-тренер Академии Life Fitness сертифицированный по направлениям: функциональные тренировки, силовые тренировки, круговые тренировки. На семинарах подробно рассматривалась теория и практика выполнения упражнений на профессиональном силовом оборудовании Life Fitness и Hammer Strength, включая тренажер для функциональных тренировок. Тренерский состав «Фитберри» получил исчерпывающее обоснование каждого упражнения с физиологической точки зрения — эти знания обязан иметь каждый тренер.
В тренажерном зале «Фитберри» как в компьютерной игре: освоил уровень, переходишь на более продвинутый.
КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ. В зале выделены отдельные тренировочные пространства. Каждая такая площадка ориентирована на различные потребности — от новичков до профессионалов. Легко ориентироваться, легко находить и выбирать тренажеры, для текущей тренировки.
ВИДИМЫЙ ПРОГРЕСС. Тренажеры для каждого тренировочного пространства подобраны по разным уровням сложности или видам тренировок. При этом все площадки взаимосвязаны и являются этапами общей долгосрочной программы. С ростом уровня подготовки вы переходите из одной тренировочной зоны в другую и легко видите свой прогресс.
РАЗНООБРАЗИЕ. Чтобы не уставать от однообразных тренировок, в тренажерном зале «Фитберри» предусмотрены 10 различных целевых тренировочных пространств, среди них отдельно выделены «Кардио», «Пресс», «Растяжка», «Круговая тренировка», «Функциональный тренинг», «Зона свободных весов», «Зона для работы с персональным тренером» и кое-что еще …