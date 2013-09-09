В «Фитберри» — первый мотивирующий тренажерный зал

Если вы занимаетесь с тренером, обязательно спросите «Почему вы дали это упражнение?». «Просто для разнообразия» — это абсолютно неправильный ответ. Тренер должен полностью обосновать с точки зрения вашей физиологии необходимость и эффективность упражнение именно для вас. В новом тюменском фитнес-центре «Фитберри» состоялось обучение тренеров по программе Life Fitness Academy.

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