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Въехал в автомобиль и разнес аптеку

9 сентября 2013, 13:19
Четыре человека погибли, 25 получили травмы в 22 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные.
Сюжет
Тюмень

Около половины первого, в ночь с субботы на воскресенье на улице 50 лет ВЛКСМ областного центра въехал в бордюр автомобиль Mazda. 33-летний водитель иномарки находился в состоянии опьянения. В результате происшествия мужчина получил рану головы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Еще один нетрезвый водитель спровоцировал дорожную аварию в 8 часов утра на улице Республики, 163. Его Toyota въехала в стоящий автомобиль Honda, а затем в витрину аптеки. В результате происшествия травмы живота и грудной клетки получили 24-летний пассажир «Тойоты» и 38-летняя пассажирка «Хонды».

Автомобиль «Москвич» съехал в кювет и перевернулся в половине девятого вечера в окрестностях областного центра на 5 километре автодороги Тюмень — Омск. Черепно-мозговые травмы, переломы, раны и ссадины получили 37-летний водитель автомобиля и его 44-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель был трезв, водительское удостоверение он получил 4 года назад.

В 11 часов вечера на 131 километре автодороги Курган — Тюмень автомобилем ВАЗ-2110 сбит пешеход. Мужчина, примерно 50–55 лет, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и водитель в темноте заметил его слишком поздно. От полученных травм мужчина скончался, его личность устанавливается.

47-летний отец и его 14-летняя дочь, жители поселка Туртас, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Уватском районе. Около половины восьмого часа вечера на автодороге, ведущей от Туртаса к Кальчинскому месторождению перевернулся Renault Fluence. По предварительным данным, мужчина и девочка в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, которые могли бы спасти их жизни.

14-летний подросток погиб в селе Новая Заимка в окрестностях Заводоуковска. Мальчик был пассажиром мотоцикла «Урал», перевернувшегося на центральной улице села около десяти часов вечера. Мотоциклист, находившийся за рулем в момент аварии, с места происшествия скрылся, но был установлен сотрудниками ГИБДД. Им оказался 21-летний житель села.

Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области

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