Въехал в автомобиль и разнес аптеку

47-летний отец и его 14-летняя дочь, жители поселка Туртас, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Уватском районе. Около половины восьмого часа вечера на автодороге, ведущей от Туртаса к Кальчинскому месторождению перевернулся Renault Fluence. По предварительным данным, мужчина и девочка в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, которые могли бы спасти их жизни.