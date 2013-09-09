Тюменские регбисты едут в Казань

Равную бескомпромиссную игру показывали спортсмены обоих клубов в течение всего матча. Правом открыть счет воспользовались наши земляки, пронеся мяч в зачетную зону пермяков. 5:0. После такой превосходной атаки трибуны «Строймаша», знающие в регби только цвет формы «своих», искупали тюменских регбистов в аплодисментах. Как оказалось, зря! Чувство зависти гостей не на шутку разозлило, они быстро вошли в азарт: грамотные защитники не пускали ушлых нападающих к своей зачетной линии. Посоветовавшись со своим тренером во время перерыва, грозные пермяки дважды ответили «Адреналину» на ранее занесенный мяч. 5:10. Всю вторую двадцатиминутку тюменцам пришлось отыгрываться, дабы избежать поражения и не упасть в грязь лицом перед своими фанатами, которые присутствовали на стадионе и поддерживали единственный регбийный клуб города. Две атаки наших спортсменов судья по каким-то причинам не засчитала, хотя они нам были очень нужны. С трибун посыпались замечания в адрес главной судейской персоны и советы игрокам. За тридцать секунд до конца встречи регбистам с Туры все-таки удалось сравнять счет и реализовать попытку. 12:10 — Адреналин в октябре едет в Казань!