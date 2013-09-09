Тюменские регбисты едут в Казань

В первый день соревнований болельщики, для которых этот вид спорта совсем новый, посмотрели три великолепных игры. Все они были по-своему интересны. Первыми на поле вышли тюменские мужики против кировских. Разгромный счет 72:0 стал не только формальным показателем итога матча. Он символизировал слаженность и упорство хозяев.
Следующими соперниками «Резервов» стали «Скифы» из Челябинска. Финальный свисток судьи зафиксировал 28:24 соответственно.
Безусловно, звание самого яркого и напряженного поединка этих состязаний заслуживает матч между пермской «Пармой» и тюменским «Адреналином». Два лидера турнирной таблицы (после I тура, который проходил в мае в Перми) вышли на поле для того, чтобы узнать, кто отправится в финал Федеральной лиги.
Равную бескомпромиссную игру показывали спортсмены обоих клубов в течение всего матча. Правом открыть счет воспользовались наши земляки, пронеся мяч в зачетную зону пермяков. 5:0. После такой превосходной атаки трибуны «Строймаша», знающие в регби только цвет формы «своих», искупали тюменских регбистов в аплодисментах. Как оказалось, зря! Чувство зависти гостей не на шутку разозлило, они быстро вошли в азарт: грамотные защитники не пускали ушлых нападающих к своей зачетной линии. Посоветовавшись со своим тренером во время перерыва, грозные пермяки дважды ответили «Адреналину» на ранее занесенный мяч. 5:10. Всю вторую двадцатиминутку тюменцам пришлось отыгрываться, дабы избежать поражения и не упасть в грязь лицом перед своими фанатами, которые присутствовали на стадионе и поддерживали единственный регбийный клуб города. Две атаки наших спортсменов судья по каким-то причинам не засчитала, хотя они нам были очень нужны. С трибун посыпались замечания в адрес главной судейской персоны и советы игрокам. За тридцать секунд до конца встречи регбистам с Туры все-таки удалось сравнять счет и реализовать попытку. 12:10 — Адреналин в октябре едет в Казань!
Главный судья соревнований Мария Шишкина (член сборной России по регби) игрой тюменцев осталась довольна: «Они в играх использовали комбинации и на поле воплотили свои домашние заготовки».
«Пермяки — тяжелые ребята, очень плотные, — рассказывает о сопернике Егор Ильючик (РК „Адреналин“). — Мы второй раз встречались с ними. Занесли две попытки, но выиграли благодаря опыту нашего бьющего игрока, который точно пробил реализацию».
Главный тренер единственного регбийного клуба Тюмени Игорь Гаврилин отметил хорошую игру Евгения Грязнова и не постеснялся назвать его лучшим на этом турнире.
Если вам нравится этот командный вид спорта, который появился в Англии полтора века назад, если у вас есть желание побеждать, приходите на тренировки «Адреналина»: в среду к 19.00 на стадион «Локомотив» и к 17.00 в субботу на «Строймаш». Подробная информация в группе vk.com/rcadrenalin
Антон Сакерин
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