Поводом для убийства снохи стали споры из-за внука

В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении убийцы молодой жительницы поселка Голышманово. На скамье подсудимых окажется и заказчица преступления. Как сообщалось ранее, убийство 25-летней женщины организовала ее бывшая свекровь, которая хотела забрать к себе внука.
У 48-летней Елены Липиной всегда были сложные отношения со снохой — и когда девушка жила с ее сыном, и после того, как супруги развелись. Осенью 2012 года молодая женщина уехала из Тюмени в Голышманово, забрав с собой маленького сына. В поселке она сожительствовала с местным мужчиной. Липины стали реже видеть своего внука: бывшая сноха неохотно отпускала мальчика к бабушке и дедушке. Из-за этого систематически возникали конфликты.
Как полагает следствие, в марте 2013 года Липина заказала убийство снохи 27-летнему Дмитрию Серову. Она передала ему схему маршрута к дому жертвы и пообещала компенсировать расходы на приобретение пистолета.
«Согласно плану, Серов утром 12 апреля должен был на элекропоезде выехать из Тюмени в Голышманово, исполнить криминальный заказ и вернуться обратно. Между тем, он проспал. Поэтому 12 апреля Липина на автомобиле Renault под управлением ее мужа, не осведомленного о планируемом убийстве, привезла Серова в Голышманово. Там Липины забрали у снохи внука и поехали обратно в Тюмень. А Серов тем временем позвонил в дверь квартиры своей жертвы. Когда молодая женщина открыла входную дверь, злоумышленник прицельным выстрелом в голову убил ее. Прихватив из квартиры два сотовых телефона общей стоимостью около 3 тысяч рублей, он на маршрутном автобусе вернулся в Тюмень. О совершенном убийстве Серов отчитался перед Липиной, отправив ей смс-сообщение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Тело убитой обнаружил ее сожитель, вернувшись с работы. Родственники женщины заподозрили в убийстве Липиных, поскольку были осведомлены о неприязненных отношениях между бывшими родственниками.
17 апреля Липину и Серова задержали, а затем и арестовали. В тот же день по месту жительства Серова были изъяты пистолет, магазин и три патрона, а у знакомого Серова — похищенные телефоны.
Липина обвиняется по ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 (организация убийства), а Серов — по ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и патронов к нему), ч.1 ст. 105 (убийство) и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Прокуратура Голышмановского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Голышмановский районный суд для рассмотрения по существу.
Сегодня по делу состоялись предварительные слушания. Суд продлил Липиной и Серову срок содержания под стражей до 17 декабря и определил дату начала рассмотрения дела по существу — 17 сентября 2013 года.
Отметим, что санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
На фото — пистолет, из которого было совершено убийство