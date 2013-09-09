Поводом для убийства снохи стали споры из-за внука

«Согласно плану, Серов утром 12 апреля должен был на элекропоезде выехать из Тюмени в Голышманово, исполнить криминальный заказ и вернуться обратно. Между тем, он проспал. Поэтому 12 апреля Липина на автомобиле Renault под управлением ее мужа, не осведомленного о планируемом убийстве, привезла Серова в Голышманово. Там Липины забрали у снохи внука и поехали обратно в Тюмень. А Серов тем временем позвонил в дверь квартиры своей жертвы. Когда молодая женщина открыла входную дверь, злоумышленник прицельным выстрелом в голову убил ее. Прихватив из квартиры два сотовых телефона общей стоимостью около 3 тысяч рублей, он на маршрутном автобусе вернулся в Тюмень. О совершенном убийстве Серов отчитался перед Липиной, отправив ей смс-сообщение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.