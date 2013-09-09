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Повар-велосипедист вырвал у женщины сумку

9 сентября 2013, 10:15
В очередной раз сотрудники полиции напоминают, что в темное время суток необходимо соблюдать основные меры предосторожности, одна из которых — не передвигаться в одиночку по неосвещенным улицам. К сожалению, данное утверждение подтверждается конкретными примерами.
Сюжет
Тюмень

В субботу ночью, около 4 часов у жительницы города Тюмени неизвестный сорвал сумку, в которой находились документы, денежные средства и технические устройства. События в тот вечер развивались стремительно. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени. Пока потерпевшая добиралась до телефона и сообщала в дежурную часть, подозрительное поведение гражданина заметили сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина передвигался на велосипеде с высокой скоростью, держа в руке женскую сумку. К тому моменту, как тюменца, уже пытавшегося скрыться от стражей правопорядка, задержали, была передана ориентировка.

31-летний подозреваемый сознался в совершении преступления, ранее он судим не был, в настоящий момент трудоустроен поваром. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Сотрудники полиции напоминают, что в случае совершения в отношении вас преступления, с целью задержания преступника по «горячим» следам, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Телефон дежурной части — 291–600 или 02.

Фото с сайта org.top100.rambler.ru

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