Повар-велосипедист вырвал у женщины сумку

В субботу ночью, около 4 часов у жительницы города Тюмени неизвестный сорвал сумку, в которой находились документы, денежные средства и технические устройства. События в тот вечер развивались стремительно. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени. Пока потерпевшая добиралась до телефона и сообщала в дежурную часть, подозрительное поведение гражданина заметили сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина передвигался на велосипеде с высокой скоростью, держа в руке женскую сумку. К тому моменту, как тюменца, уже пытавшегося скрыться от стражей правопорядка, задержали, была передана ориентировка.