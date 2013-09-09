Повар-велосипедист вырвал у женщины сумку

В субботу ночью, около 4 часов у жительницы города Тюмени неизвестный сорвал сумку, в которой находились документы, денежные средства и технические устройства. События в тот вечер развивались стремительно. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени. Пока потерпевшая добиралась до телефона и сообщала в дежурную часть, подозрительное поведение гражданина заметили сотрудники вневедомственной охраны. Мужчина передвигался на велосипеде с высокой скоростью, держа в руке женскую сумку. К тому моменту, как тюменца, уже пытавшегося скрыться от стражей правопорядка, задержали, была передана ориентировка.
31-летний подозреваемый сознался в совершении преступления, ранее он судим не был, в настоящий момент трудоустроен поваром. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Сотрудники полиции напоминают, что в случае совершения в отношении вас преступления, с целью задержания преступника по «горячим» следам, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Телефон дежурной части — 291–600 или 02.
Фото с сайта org.top100.rambler.ru