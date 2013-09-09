Потерявшуюся в лесу бабушку все еще ищут

В Тюменской области продолжаются поиски потерявшейся пенсионерки. Напомним, Тамара Авганченко 1939 года рождения ушла в лес из воинской части № 12 поселка Богандинский в прошлый вторник, а вечером 5 сентября позвонила сыну и сказала, что у нее отнялись ноги, так что самостоятельно прийти домой она не может. Все выходные женщину искали добровольцы, полицейские, сотрудники МЧС и лесники, однако местонахождение пенсионерки все еще не установлено.
О том, что потерявшуюся в лесу бабушку так и не нашли, корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе МО МВД РФ «Тюменский». «Поиски продолжаются, но пока не дают результатов», — отметили там. На связь бабушка больше не выходила. В полиции предполагают, что у нее разрядился телефон.
К поискам были привлечены кинологи, сотрудники МЧС, лесники на квадрациклах и паропланеристы, которые обследовали местность с воздуха. В пресс-центре Тюменской областной службы экстренного реагирования рассказали, что в настоящее время идет прочесывание территории.
Напомним приметы пропавшей Тамара Денисовны Авганченко: на вид 73–75 лет, среднего телосложения, славянской внешности, волосы коричневые, короткая стрижка. Была одета в красную куртку, серый шарф, черные джинсы и черные резиновые сапоги.