Потерявшуюся в лесу бабушку все еще ищут

В Тюменской области продолжаются поиски потерявшейся пенсионерки. Напомним, Тамара Авганченко 1939 года рождения ушла в лес из воинской части № 12 поселка Богандинский в прошлый вторник, а вечером 5 сентября позвонила сыну и сказала, что у нее отнялись ноги, так что самостоятельно прийти домой она не может. Все выходные женщину искали добровольцы, полицейские, сотрудники МЧС и лесники, однако местонахождение пенсионерки все еще не установлено.

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