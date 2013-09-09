nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Покупать машины в кредит предпочитают 53% россиян

9 сентября 2013, 09:47
Исследование, проведенное группой компаний «АвтоСпецЦентр», показало, что в России наблюдается стремительный рост спроса на автокредиты. Если в 2012 году покупать машину в кредит предпочитали 30% жителей страны, то в нынешнем году таковых уже 53%.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Автостат», эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос относительно приобретения автомобиля в кредит среди 340 своих клиентов. По мнению аналитиков, возрастающий спрос вызван появлением доступных кредитных программ и увеличением конкуренции в этой сфере. Так, банки развивают кредитные программы, предлагая минимальную ставку уже в размере 9,5–12% годовых. Государство, в свою очередь, ввело программу льготного автокредитования.

Наиболее востребованы при автокредитовании бюджетные машины. Автомобили премиум-класса в кредит покупают очень редко — из-за высокого уровня переплат. Доля кредитования относительно подержанных машин составляет всего лишь 3%.

При покупке автомобиля в кредит, водители, как правило, сначала выбирают банк, а затем автосалон, в котором будут приобретать машину. Аналитики объясняют это тем, что найти понравившийся автомобиль можно найти почти в любом салоне, поэтому главным является выбор выгодного предложения по кредиту.

#Новости#Автомобили#Россия#Кредитование#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25