Покупать машины в кредит предпочитают 53% россиян

При покупке автомобиля в кредит, водители, как правило, сначала выбирают банк, а затем автосалон, в котором будут приобретать машину. Аналитики объясняют это тем, что найти понравившийся автомобиль можно найти почти в любом салоне, поэтому главным является выбор выгодного предложения по кредиту.