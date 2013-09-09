Покупать машины в кредит предпочитают 53% россиян

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Автостат», эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос относительно приобретения автомобиля в кредит среди 340 своих клиентов. По мнению аналитиков, возрастающий спрос вызван появлением доступных кредитных программ и увеличением конкуренции в этой сфере. Так, банки развивают кредитные программы, предлагая минимальную ставку уже в размере 9,5–12% годовых. Государство, в свою очередь, ввело программу льготного автокредитования.
Наиболее востребованы при автокредитовании бюджетные машины. Автомобили премиум-класса в кредит покупают очень редко — из-за высокого уровня переплат. Доля кредитования относительно подержанных машин составляет всего лишь 3%.
При покупке автомобиля в кредит, водители, как правило, сначала выбирают банк, а затем автосалон, в котором будут приобретать машину. Аналитики объясняют это тем, что найти понравившийся автомобиль можно найти почти в любом салоне, поэтому главным является выбор выгодного предложения по кредиту.