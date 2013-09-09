Подземный переход на Горького открыт

Сегодня утром в Тюмени, на перекрестке улиц Республики и Максима Горького открыли подземный пешеходный переход.
Ночью был изменен режим работы светофорного объекта, ликвидированы пешеходные секции, стерта разметка, убраны знаки. Никак иначе, кроме как под землей, перекресток теперь перейти нельзя.
Сейчас идет наладка трех лифтовых кабин. В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта заверили, что проблем у маломобильных групп населения при пользовании переходом возникнуть не должно. Правда велосипедисты уже отмечают, что пандус не очень удобен для спуска и подъема двухколесного транспорта.
Напомним, что строительство перехода началось в сентябре 2010 года. Работы на объекте были завершены в начале июля 2013 года, хотя по проекту должны были закончиться в 2012 году. Переход тогда обещали открыть ко Дню города, но этого не произошло. На вопрос почему так, в пресс-службе администрации ответили, что информация была преподнесена неверно: чиновники обещали открыть ко Дню города проезд на перекрестке Республики — Горького, что успешно сделали. После подземку обещали открыть в мае 2013 года, однако из-за бумажных вопросов ввод объекта в эксплуатацию затянулся.