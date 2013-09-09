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Новая видеокамера — на самом высоком офисе Тюмени

9 сентября 2013, 17:41
На лидере офисных «высоток» Тюмени — Сибирском научно-аналитическом центре, корпус на улице 30 лет Победы, 64, появилась камера видеонаблюдения медиапроекта My Way.
Сюжет
Тюмень

С высоты 75-и метров камера «присматривает» за одним из самых загруженных в городе участков — транспортной развязкой улиц Пермякова — 30 лет Победы.

Теперь за дорогами областного центра наблюдают уже 14 камер, которые в режиме онлайн транслируют ситуацию с автомагистралей в эфир телеканала Green Canal и на сайт mwtv.ru. В их числе и та, что находится на самом высоком жилом доме Тюмени — 25-этажном жилом комплексе «Паруса» (высота — 82,5 метра), расположенном на углу улиц Таймырская — Мельникайте.

На сегодняшний день «под камерами» медиапроекта My Way находятся все самые высокие здания областного центра.

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