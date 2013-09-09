Новая видеокамера — на самом высоком офисе Тюмени

Теперь за дорогами областного центра наблюдают уже 14 камер, которые в режиме онлайн транслируют ситуацию с автомагистралей в эфир телеканала Green Canal и на сайт mwtv.ru. В их числе и та, что находится на самом высоком жилом доме Тюмени — 25-этажном жилом комплексе «Паруса» (высота — 82,5 метра), расположенном на углу улиц Таймырская — Мельникайте.