ФК «Тюмень» сыграет с «Зенитом» на своем поле

Жеребьевка для участников 1/16 финала Кубка России прошла сегодня, 9 сентября, в Доме футбола в Москве. По ее результатам стало известно, что соперником «Тюмени» станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Добавим, что ЦСКА сыграет с дзержинским «Химиком», московский «Спартак» — с ярославским «Шинником», махачкалинский «Анжи» встретится с владикавказской «Аланией». Данные клубы премьер-лиги, как и питерский «Зенит», начнут борьбу за Кубок России с 1/16 финала, тогда как игрокам ФК «Тюмень» пришлось попотеть, чтобы получить право сыграть с одной из ведущих команд страны. 1 сентября подопечные Константина Галкина обыграли «Енисей» из Красноярска, а парой недель ранее — команду «Сызрань-2003», однако в обоих матчах победитель определился лишь после серии пенальти.