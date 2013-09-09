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ФК «Тюмень» сыграет с «Зенитом» на своем поле

9 сентября 2013, 16:57
Футбольный клуб «Тюмень» вновь примет на своем поле команду премьер-лиги. В конце октября тюменцы разыграют с питерским «Зенитом» путевку в 1/8 финала Кубка России.
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Тюмень

Жеребьевка для участников 1/16 финала Кубка России прошла сегодня, 9 сентября, в Доме футбола в Москве. По ее результатам стало известно, что соперником «Тюмени» станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Добавим, что ЦСКА сыграет с дзержинским «Химиком», московский «Спартак» — с ярославским «Шинником», махачкалинский «Анжи» встретится с владикавказской «Аланией». Данные клубы премьер-лиги, как и питерский «Зенит», начнут борьбу за Кубок России с 1/16 финала, тогда как игрокам ФК «Тюмень» пришлось попотеть, чтобы получить право сыграть с одной из ведущих команд страны. 1 сентября подопечные Константина Галкина обыграли «Енисей» из Красноярска, а парой недель ранее — команду «Сызрань-2003», однако в обоих матчах победитель определился лишь после серии пенальти.

Матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. ФК «Тюмень» встретится с «Зенитом» на домашнем стадионе «Геолог», но точная дата игры пока не известна. В пресс-службе тюменского клуба отметили, что все зависит от календаря матчей «Тюмени» и «Зенита». Билеты на игру предположительно появятся в кассах в середине октября. Там добавили, что победитель противостояния «Тюмени» и «Зенита» в 1/8 финала встретится либо с «Газовиком» (Оренбург), либо с томской «Томью».

Отметим, что в прошлом году ФК «Тюмень» уже принимал на стадионе «Геолог» команду премьер-лиги — впервые за 14 лет. В рамках 1/16 финала Кубка России по футболу тюменцы обыграли владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1. Несмотря на то, что среди гостей были в основном резервисты из молодежной сборной, победу ФК «Тюмень» можно назвать исторической: 51 год понадобился клубу с берегов Туры, чтобы пробиться в 1/8 финала Кубка России. Однако в четвертьфинал тюменцы не прошли, проиграв в Москве ЦСКА с крупным счетом.

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