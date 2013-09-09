Дружить — работе вредить?

Один и тот же вопрос задали рядовым работникам, а также тем, кто имеет в подчинении хотя бы одного сотрудника. Мнения оказались противоположными. Так, большинство рядовых специалистов (44%) указали, что дружеские отношения между начальником и подчиненным только помогает рабочему процессу, а вот руководители с ними не согласны. По их мнению, такая дружба вредит работе и вообще может развалить коллектив (49%).