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Дружить — работе вредить?

9 сентября 2013, 17:53
Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работников компаний Тюмени и выяснила, что настоящая, искренняя дружба между начальниками и их подчиненными — это вполне реальное явление. Правда, как выяснилось, рабочему процессу она не всегда идет на пользу.

Служба исследований HeadHunter провела опрос* среди работников компаний Тюмени и выяснила, что настоящая, искренняя дружба между начальниками и их подчиненными — это вполне реальное явление. Правда, как выяснилось, рабочему процессу она не всегда идет на пользу.

Один и тот же вопрос задали рядовым работникам, а также тем, кто имеет в подчинении хотя бы одного сотрудника. Мнения оказались противоположными. Так, большинство рядовых специалистов (44%) указали, что дружеские отношения между начальником и подчиненным только помогает рабочему процессу, а вот руководители с ними не согласны. По их мнению, такая дружба вредит работе и вообще может развалить коллектив (49%).

Треть опрошенных указали, что такая неравная дружба провоцирует зависть со стороны других членов коллектива, что в конечном итоге накалит атмосферу до такой степени, что это начнет сказываться на общей эффективности труда.

Анастасия Найденова, HeadHunter Урал: «Отметим, что сегодня только 10% подчиненных признались в дружбе со своим начальником, причем чаще всего теплые отношения с боссом поддерживают женщины (11%), нежели мужчины (8%), а также представители сферы искусств, нежели маркетологи и юристы. Несмотря ни на что, каждый второй (вне зависимости от статуса начальника или подчиненного) верит в искренность дружбы людей разных должностных уровней, пусть порой она и мешает работе».

#Новости#HeadHunter#Дарья#Общество
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