Делал ремонт и решил прокатиться на чужой машине

25-летний задержанный до настоящего момента производил ремонтные работы на участке у потерпевшего. Пользуясь тем, что работодателя не было дома, правонарушитель решил прокатиться на его авто. Взяв в свободном доступе ключи от транспорта, злоумышленник совершил угон. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу, который даже и не подозревал, что его транспорт угнали. Ранее гражданин одной из соседних республик, имеющий регистрацию на территории Российской Федерации, к уголовной ответственности не привлекался, официально он нигде не трудоустроен, сообщают в пресс-службе УМВД.