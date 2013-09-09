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Делал ремонт и решил прокатиться на чужой машине

9 сентября 2013, 17:22
В воскресенье, 8 сентября, сотрудниками полка ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-21061, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. При проверке было установлено, что данное транспортное средство мужчине не принадлежит, так как документов на него нет.
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Тюмень

Правонарушителя незамедлительно доставили в отдел полиции № 6 УМВД по городу Тюмени для выяснения всех обстоятельств. Сотрудниками полиции была установлена вся картина преступления.

25-летний задержанный до настоящего момента производил ремонтные работы на участке у потерпевшего. Пользуясь тем, что работодателя не было дома, правонарушитель решил прокатиться на его авто. Взяв в свободном доступе ключи от транспорта, злоумышленник совершил угон. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу, который даже и не подозревал, что его транспорт угнали. Ранее гражданин одной из соседних республик, имеющий регистрацию на территории Российской Федерации, к уголовной ответственности не привлекался, официально он нигде не трудоустроен, сообщают в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают владельцам автомобилей о том, что необходимо более внимательно относиться к своему имуществу. Если вы стали жертвой угона или свидетелем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.

#Новости#Угоны машин#Тюмень#УМВД#Транспорт#Olga#Общество
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