Делал ремонт и решил прокатиться на чужой машине

Правонарушителя незамедлительно доставили в отдел полиции № 6 УМВД по городу Тюмени для выяснения всех обстоятельств. Сотрудниками полиции была установлена вся картина преступления.
25-летний задержанный до настоящего момента производил ремонтные работы на участке у потерпевшего. Пользуясь тем, что работодателя не было дома, правонарушитель решил прокатиться на его авто. Взяв в свободном доступе ключи от транспорта, злоумышленник совершил угон. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу, который даже и не подозревал, что его транспорт угнали. Ранее гражданин одной из соседних республик, имеющий регистрацию на территории Российской Федерации, к уголовной ответственности не привлекался, официально он нигде не трудоустроен, сообщают в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают владельцам автомобилей о том, что необходимо более внимательно относиться к своему имуществу. Если вы стали жертвой угона или свидетелем совершения преступления, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам дежурной части 291–600 или 02.