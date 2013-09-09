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Бонусная система для корпоративных заказчиков

9 сентября 2013, 11:51
Ресторанная федерация «Вкус 72» специально для корпоративных заказчиков презентовала бонусную систему.

При заказе мероприятия на счет вашей компании начисляется денежный бонус, размер которого зависит от суммы заказа. Этот бонус можно использовать при заказе следующего мероприятия, что открывает перспективы достижения максимальной эффективности заказа при оптимальных затратах.

Новая бонусная программа была представлена в июле ресторанами выездного обслуживания «Винтаж» и «Рафинад», и уже стала востребованной Тюменским бизнес-сообществом.

Бизнес-кейтеринг Ресторанной федерации «Вкус 72» — это высокий уровень качества обслуживания, индивидуальный подход к каждому гостю, а также высококвалифицированный персонал, изумительная кухня, творческий подход к организации любого события и комфортные цены.

Подробности по телефону 71-21-21;92-90-02

#Новости#Ресторанный бизнес#Ресторан#Бонус#Вкус 72#Женя#Общество
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