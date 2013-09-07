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В Тюменской области стало на два вуза меньше

7 сентября 2013, 10:53
Приказ о реорганизации Тобольской государственной социально-педагогической академии и Ишимского государственного педагогического института издало министерство образования и науки РФ. «Неэффективным» вузам предписывается присоединиться к ТюмГУ.

В документе от 30 августа, подписанном первым заместителем министра образования РФ Натальей Третьяк, вузам приказано войти в состав Тюменского государственного университета в качестве структурных подразделений.

Согласно приказу, ректор ТюмГУ должен внести соответствующие изменения в устав университета до 1 ноября 2013 года, а всего на реорганизацию отведен год. Отмечено, что студенты института и академии смогут продолжить обучение без изменения его формы и условий.

Напомним, 1 ноября 2012 года были опубликованы результаты мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. По результатам исследования, в Тюменской области неэффективными были признаны, в частности, Ишимский институт и Тобольская академия. Уже тогда начался разговор об их присоединении к ТюмГУ, однако зимой губернатор Владимир Якушев заявил, что «Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова и Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева — основные базы региона по подготовке педагогических кадров — сохранят свою самостоятельность и не будут присоединены к ТюмГУ».

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