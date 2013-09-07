В Тюменской области стало на два вуза меньше

В документе от 30 августа, подписанном первым заместителем министра образования РФ Натальей Третьяк, вузам приказано войти в состав Тюменского государственного университета в качестве структурных подразделений.
Согласно приказу, ректор ТюмГУ должен внести соответствующие изменения в устав университета до 1 ноября 2013 года, а всего на реорганизацию отведен год. Отмечено, что студенты института и академии смогут продолжить обучение без изменения его формы и условий.
Напомним, 1 ноября 2012 года были опубликованы результаты мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. По результатам исследования, в Тюменской области неэффективными были признаны, в частности, Ишимский институт и Тобольская академия. Уже тогда начался разговор об их присоединении к ТюмГУ, однако зимой губернатор Владимир Якушев заявил, что «Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова и Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева — основные базы региона по подготовке педагогических кадров — сохранят свою самостоятельность и не будут присоединены к ТюмГУ».