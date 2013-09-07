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Сбербанк и ТГНГУ укрепляют сотрудничество

7 сентября 2013, 08:53
Сотрудники Западно-Сибирского банка Сбербанка России примут участие в ежегодном фестивале «Нефтегаз собирает друзей». Команда специалистов Сбербанка — выпускников Тюменского государственного нефтегазового университета разных лет — приступила к подготовке к творческому мероприятию.

Сотрудники Западно-Сибирского банка Сбербанка России примут участие в ежегодном фестивале «Нефтегаз собирает друзей». Команда специалистов Сбербанка — выпускников Тюменского государственного нефтегазового университета разных лет — приступила к подготовке к творческому мероприятию.

Сбербанк и один из крупнейших вузов Тюменского региона связывают крепкие партнерские отношения. Сотрудничество развивается не только в рамках совместных бизнес-проектов, так в 2013 году сотрудниками Западно-Сибирского банка Сбербанка России стали свыше 130 выпускников ТГНГУ. Сбербанк по традиции участвует в ежегодной акции университета «Отдохни перед ЕГЭ» и отмечает подарками лучших выпускников школ города — абитуриентов ТГНГУ.

«В фестивале „Нефтегаз собирает друзей“ команда Сбербанка участвует каждый год. Мероприятие очень важно для нас, это не только укрепление партнерских отношений с вузом, это возвращение в альма-матер, возможность вспомнить студенческие годы. Тем более что в этом году Тюменский государственный нефтегазовый университет отмечает пятидесятилетний юбилей с момента создания индустриального института», — говорит директор управления по работе с предприятиями Западно-Сибирского банка Сбербанка России Анастасия Грецова.

Фото — tumen.rfn.ru

#Новости#Сбербанк#ТюмГНГУ#Дарья#Экономика
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