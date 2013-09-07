Сбербанк и ТГНГУ укрепляют сотрудничество

«В фестивале „Нефтегаз собирает друзей“ команда Сбербанка участвует каждый год. Мероприятие очень важно для нас, это не только укрепление партнерских отношений с вузом, это возвращение в альма-матер, возможность вспомнить студенческие годы. Тем более что в этом году Тюменский государственный нефтегазовый университет отмечает пятидесятилетний юбилей с момента создания индустриального института», — говорит директор управления по работе с предприятиями Западно-Сибирского банка Сбербанка России Анастасия Грецова.