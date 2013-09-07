Региону не хватает 89 детских садов

Игорь Холманских сказал, что в этом году ускорилось решение проблем дошкольного образования. С мая прошлого года построено двадцать три детских сада. В Тюменской области уже в прошлом году не было очереди на места в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. В автономных округах очередность снизилась на четыре тысячи семьсот шесть человек, до конца 2016 года предстоит построить восемьдесят девять и реконструировать пятнадцать детских садов. Всего необходимо дополнительно создать не менее тридцати семи тысяч дошкольных мест.