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Региону не хватает 89 детских садов

7 сентября 2013, 16:09
Накануне в Салехарде полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских обсудил с главами Тюменской области, ХМАО и ЯНАО работу в сфере семейной политики.

Уральский полпред напомнил, что на протяжении последних лет в Тюменской области и автономных округах коэффициент естественного прироста населения почти в три раза выше, чем в среднем по России, передает ИА «Север-пресс».

Игорь Холманских сказал, что в этом году ускорилось решение проблем дошкольного образования. С мая прошлого года построено двадцать три детских сада. В Тюменской области уже в прошлом году не было очереди на места в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. В автономных округах очередность снизилась на четыре тысячи семьсот шесть человек, до конца 2016 года предстоит построить восемьдесят девять и реконструировать пятнадцать детских садов. Всего необходимо дополнительно создать не менее тридцати семи тысяч дошкольных мест.

#Новости#Тюменская область#Детские сады#Дарья#Общество
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