Имя тюменского майора высекли на мемориале в Хасавюрте

На мемориале, посвящённом погибшим в Великой Отечественной войне, сооруженном на одной из центральных улиц города, недавно установлена дополнительная гранитная плита. На ней высечены 17 имён тех, кто отдал свои жизни в борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом.
Среди сотрудников МВД, прикомандированных в Республику Дагестан для обеспечения общественной безопасности и погибших при исполнении служебного долга в городе Хасавюрт, и наш земляк — майор милиции Мухутдинов Тимур Мухаметсабарович, пожертвовавший собой, спасая более 50 боевых товарищей и жителей города, сообщают в пресс-службе .областного УМВД.