Имя тюменского майора высекли на мемориале в Хасавюрте

На мемориале, посвящённом погибшим в Великой Отечественной войне, сооруженном на одной из центральных улиц города, недавно установлена дополнительная гранитная плита. На ней высечены 17 имён тех, кто отдал свои жизни в борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом.