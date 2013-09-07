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Имя тюменского майора высекли на мемориале в Хасавюрте

7 сентября 2013, 09:15
Память нашего земляка Героя России Тимура Мухутдинова увековечена в городе Хасавюрт. Об этом сообщил в своем письме, поступившем накануне в Управление МВД России по Тюменской области, министр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов.

На мемориале, посвящённом погибшим в Великой Отечественной войне, сооруженном на одной из центральных улиц города, недавно установлена дополнительная гранитная плита. На ней высечены 17 имён тех, кто отдал свои жизни в борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом.

Среди сотрудников МВД, прикомандированных в Республику Дагестан для обеспечения общественной безопасности и погибших при исполнении служебного долга в городе Хасавюрт, и наш земляк — майор милиции Мухутдинов Тимур Мухаметсабарович, пожертвовавший собой, спасая более 50 боевых товарищей и жителей города, сообщают в пресс-службе .областного УМВД.

#Новости#Дагестан#Управление МВД России по ТО#Дарья#Общество
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