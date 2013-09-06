В Сбербанке наградили жителя Тюмени за неравнодушие

«Мы уделяем много внимания вопросам банковской безопасности, на сегодняшний день в Сбербанке действует служба мониторинга, одна из задач которой — отслеживать незаконные действия с устройствами самообслуживания через камеры наблюдения, установленные на наших банкоматах и терминалах. Мы призываем и клиентов быть бдительными, реагировать на подозрительные действия или предметы, расположенные на устройствах самообслуживания, сообщать о них в банк. Таких неравнодушных клиентов мы будем поощрять подарками», — отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко.