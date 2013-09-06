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В Сбербанке наградили жителя Тюмени за неравнодушие

6 сентября 2013, 10:44
Председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко поблагодарил за содействие и вручил подарок жителю Тюмени, который помог обнаружить оборудование, предназначенное для хищения денежных средств с банковских карт через устройства самообслуживания.

Во время совершения необходимых операций через банкомат в ТРЦ «Фаворит» тюменец заметил, что молодые люди устанавливают подозрительное оборудование на соседний банкомат Сбербанка. Он сразу же сообщил об увиденном в call-центр банка, откуда информация оперативно была передана в службу безопасности Западно-Сибирского банка Сбербанка России. «Действительно, во время осмотра банкомата сотрудники управления безопасности банка обнаружили скимминговое оборудование, предназначенное для хищения данных банковских карт и ПИН-кодов клиентов. В присутствии сотрудников полиции нештатное оборудование было демонтировано», — рассказал директор управления безопасности Западно-Сибирского банка Сбербанка России Василий Цимбота.

«Мы уделяем много внимания вопросам банковской безопасности, на сегодняшний день в Сбербанке действует служба мониторинга, одна из задач которой — отслеживать незаконные действия с устройствами самообслуживания через камеры наблюдения, установленные на наших банкоматах и терминалах. Мы призываем и клиентов быть бдительными, реагировать на подозрительные действия или предметы, расположенные на устройствах самообслуживания, сообщать о них в банк. Таких неравнодушных клиентов мы будем поощрять подарками», — отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко.

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