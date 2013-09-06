В России продано 100 электромобилей i-MiЕV

По итогам восьми месяцев 2013 года продажи электромобилей Mitsubishi i-MiЕV в России выросли более чем в два раза и составили 100 машин. Всего с момента старта продаж на российском рынке реализовано около 200 электромобилей Mitsubishi i-MiEV.
«Тот факт, что за 8 месяцев этого года продано больше электромобилей, чем за весь прошлый год, демонстрирует уверенную интеграцию этого вида инновационного транспорта в российские автомобильные реалии», — цитирует слова главного исполнительного директора «ММС Рус» Андрея Панкова «Автостат».
Напомним, продажи электромобиля Mitsubishi i-MiEV на российском рынке начались в октябре 2011 года. Mitsubishi i-MiEV стал первым серийным сертифицированным электромобилем на территории России. На сегодняшний день он представлен в 42 дилерских центрах 20 российских городов: Барнауле, Белгороде, Волгограде, Вологде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Калуге, Москве, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Рязани, Санкт-Петербурге, Сочи, Ставрополе, Туле, Тюмени, Уфе.