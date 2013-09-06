В России продано 100 электромобилей i-MiЕV

По итогам восьми месяцев 2013 года продажи электромобилей Mitsubishi i-MiЕV в России выросли более чем в два раза и составили 100 машин. Всего с момента старта продаж на российском рынке реализовано около 200 электромобилей Mitsubishi i-MiEV.

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