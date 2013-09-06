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Тюменцы собираются на поиски пенсионерки, потерявшейся в лесу

6 сентября 2013, 13:33
В районе Богандинки в лесу потерялась пожилая женщина. В последний раз она выходила на связь вчера вечером: позвонила сыну и сказала, что у нее отнялись ноги, так что самостоятельно выбраться из леса она не может.
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Тюмень

О произошедшем NashGorod.ru рассказал председатель общественой организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский. По его словам, родственники женщины уже подали заявления в полицию, и сейчас на месте работают стражи правопорядка. Кроме того, местность осматривают дельтапланеристы. Но на случай, если оперативно женщину найти не удастся, объявлен сбор добровольцев для прочесывания местности.

Тюменцам предлагают собраться сегодня в 15:00 возле автоцентра «Рено» «Автоград». (Ориентир: рено г/н 907, тойота РАВ 4 г/н 800). При себе необходимо иметь экипировку для поисков в лесу, желательно — навигатор. Телефон для связи с организаторами поисков — 90-62-00.

В отделе «Тюменский» городского УМВД подтвердили информацию о пропаже женщины. По данным полиции, Тамара Авганченко 1939 года рождения ушла в лес во вторник, 3 числа, а 5 числа поступило заявление о ее пропаже. Сейчас ведутся поиски женщины.

Особые приметы:

Тамара Денисовна Авганченко, 1939 г.р. На вид — 73–75 лет, среднего телосложения, славянской внешности, волосы коричневые, короткая стрижка. Была одета в красную куртку, серый шарф, черные джинсы и черные резиновые сапоги.

#Новости#Пропажа людей#Тюмень#Дарья#Происшествия
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