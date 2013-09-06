Тюменцы собираются на поиски пенсионерки, потерявшейся в лесу

О произошедшем NashGorod.ru рассказал председатель общественой организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский. По его словам, родственники женщины уже подали заявления в полицию, и сейчас на месте работают стражи правопорядка. Кроме того, местность осматривают дельтапланеристы. Но на случай, если оперативно женщину найти не удастся, объявлен сбор добровольцев для прочесывания местности.
Тюменцам предлагают собраться сегодня в 15:00 возле автоцентра «Рено» «Автоград». (Ориентир: рено г/н 907, тойота РАВ 4 г/н 800). При себе необходимо иметь экипировку для поисков в лесу, желательно — навигатор. Телефон для связи с организаторами поисков — 90-62-00.
В отделе «Тюменский» городского УМВД подтвердили информацию о пропаже женщины. По данным полиции, Тамара Авганченко 1939 года рождения ушла в лес во вторник, 3 числа, а 5 числа поступило заявление о ее пропаже. Сейчас ведутся поиски женщины.
Особые приметы:
Тамара Денисовна Авганченко, 1939 г.р. На вид — 73–75 лет, среднего телосложения, славянской внешности, волосы коричневые, короткая стрижка. Была одета в красную куртку, серый шарф, черные джинсы и черные резиновые сапоги.