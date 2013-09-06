Тюменцы собираются на поиски пенсионерки, потерявшейся в лесу

В районе Богандинки в лесу потерялась пожилая женщина. В последний раз она выходила на связь вчера вечером: позвонила сыну и сказала, что у нее отнялись ноги, так что самостоятельно выбраться из леса она не может.

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