Собрался отвезти ребенка в садик, вышел, а машины — нет

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан 37-летний уроженец села Татарский Сингуль Ялуторовского района. Проходя мимо, мужчина заметил чужой транспорт и решил поинтересоваться есть ли в салоне сигареты. Открыть автомобиль злоумышленнику не составило никакого труда, так как владелец транспортного средства припарковав его у дома, оставил в салоне ключи и не закрыл двери. Сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, мужчина намеревался доехать до родного села, но выбрав неудачный маршрут, съехал в кювет, где впоследствии машина и была обнаружена стражами порядка.