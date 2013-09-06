Собрался отвезти ребенка в садик, вышел, а машины — нет

Так, на днях в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение о совершении угона автомобиля BMW. Экипажем полка ДПС ГИБДД автомобиль под управлением 30-летнего тюменца был обнаружен в кратчайшие сроки, однако мужчина уже успел совершить несколько ДТП.
В ходе дальнейшей работы, проведенной в отделе полиции № 7, установлено, что в этот день молодой человек производил работы на СТО, где подрабатывал автослесарем. Когда владелец предприятия оставил свой автомобиль, чтобы его отремонтировали, правонарушитель решил прокатиться на чужом автомобиле. Имея ключи от транспорта, злоумышленник его угнал. В настоящее время угнанный автомобиль возвращен хозяину в поврежденном состоянии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Также на днях в ночное время в отдел полиции № 8 поступило сообщение об угоне автомобиля BYD F3. Из Центра оперативного управление силами и средствами незамедлительно были ориентированы комплексные силы полиции на задержание злоумышленника по «горячим» следам.
Экипажем ГИБДД в короткие сроки был остановлен автомобиль, проходящий по ориентировкам, под управлением 21-летнего жителя областного центра. Во время задержания молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный официально нигде не трудоустроен и ранее судим не был.
В ходе дальнейшей работы следственно-оперативной группы установлено, что подозреваемый является приятелем потерпевшего. Накануне молодые люди употребляли спиртные напитки, и в какой-то момент задержанный украл у друга ключи от транспортного средства, а затем поехал кататься.
Еще одно сообщение об угоне автомобиля поступило в дежурную часть отдела полиции села Упорово Межмуниципального отдела МВД «Заводоуковский» около четырех часов дня. Мужчина сообщил, что на его машине ВАЗ-21063 уехали неизвестные молодые люди. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции задержан 18-летний уроженец Упоровского района.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» поступило сообщение об угоне грузового фургона, принадлежащего местному жителю. Преступление было совершено в ночь с 1 на 2 сентября.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан 37-летний уроженец села Татарский Сингуль Ялуторовского района. Проходя мимо, мужчина заметил чужой транспорт и решил поинтересоваться есть ли в салоне сигареты. Открыть автомобиль злоумышленнику не составило никакого труда, так как владелец транспортного средства припарковав его у дома, оставил в салоне ключи и не закрыл двери. Сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, мужчина намеревался доехать до родного села, но выбрав неудачный маршрут, съехал в кювет, где впоследствии машина и была обнаружена стражами порядка.
Также утром 3 сентября в Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» поступило заявление о пропаже автомобиля. Потерпевший мужчина, собираясь везти ребенка в детский сад, не обнаружил свое транспортное средство ВАЗ-2106 на привычном месте у подъезда.
Машину еще ночью заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. На законные требования полицейских остановиться водитель угнанной «шестерки» не реагировал. Попытавшись скрыться, бросил автомашину у одного из торговых центров города и предпринял попытку к бегству, однако был задержан полицейскими ДПС.
Подозреваемый в угоне, 16-летний молодой человек, вину свою признал полностью. Он пояснил, что хотел угнать машину, чтобы покататься, обнаружил, что одна из дверей стоящей во дворе дома автомашины не закрыта и завел ее путем соединения проводов зажигания.
В настоящее время в отношении «угонщиков» возбуждены пять уголовных дел по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения». Любителям покататься на чужих автомобилях грозит лишение свободы сроком до 5 лет.