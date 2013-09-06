Предвыборные песни: рок Навального против шансона Собянина

Вести мероприятие Собянина будет комментатор Дмитрий Губерниев, а Навального — журналист Леонид Парфенов, сообщает РБК.
В предвыборном штабе Сергея Собянина газете «Известия» рассказали, что на предстоящем концерте в «Олимпийском» выступят представители шансона и попсы. Среди них Хор Турецкого, Григорий Лепс, группа «Любэ», Виктория Дайнеко, Денис Майданов. По сценарию во время концерта будет лазерное шоу, на мероприятие ждут около 30 тысяч человек. Пригласительные билеты распространялись бесплатно через доверенных лиц Собянина и профсоюзы, рассказали в штабе.
В свою очередь, митинг-концерт в поддержку Алексея Навального будет носить характер стихийно-прогрессивный. Так, на проспекте Сахарова перед избирателями выступят исполнители отечественного рока Диана Арбенина, группа «Ляпис Трубецкой», возможно, ДДТ, а также рэпер Влади. Продюсер белорусской группы Евгений Калмыков заявил изданию, что выступить на проспекте Сахарова их попросил музыкальный критик Артемий Троицкий. «Мы согласились абсолютно бесплатно. Да и политика Навального нам близка», — заявил Калмыков, отметив, что голосовать все же никто из группы не будет — белорусское гражданство не позволяет.
Эксперты полагают, что на концерт к Навальному придет в основном молодежь от 14 до 25 лет, соответственно часть из них — не голосует, а вот Собянин соберет свой базовый электорат, который и поблагодарит за поддержку.
Фото — russianlook.com