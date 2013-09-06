Предвыборные песни: рок Навального против шансона Собянина

В свою очередь, митинг-концерт в поддержку Алексея Навального будет носить характер стихийно-прогрессивный. Так, на проспекте Сахарова перед избирателями выступят исполнители отечественного рока Диана Арбенина, группа «Ляпис Трубецкой», возможно, ДДТ, а также рэпер Влади. Продюсер белорусской группы Евгений Калмыков заявил изданию, что выступить на проспекте Сахарова их попросил музыкальный критик Артемий Троицкий. «Мы согласились абсолютно бесплатно. Да и политика Навального нам близка», — заявил Калмыков, отметив, что голосовать все же никто из группы не будет — белорусское гражданство не позволяет.