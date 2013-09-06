Пожилая женщина сбила мотоциклиста

В селе Успенка Тюменского района около двух часов ночи в столб въехала «Лада» десятой модели. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения и двигался с высокой скоростью, в результате чего потерял контроль над автомобилем. От полученных травм 29-летний пассажир автомобиля, на сторону которого пришелся удар, скончался. 23-летний водитель «десятки» не пострадал. Водительский стаж молодого человека 4 года, за это время он многократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, но пьяным за рулем ранее замечен не был, сообщают в пресс-службе ГИБДД.