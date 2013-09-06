Пожилая женщина сбила мотоциклиста

В селе Успенка Тюменского района около двух часов ночи в столб въехала «Лада» десятой модели. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения и двигался с высокой скоростью, в результате чего потерял контроль над автомобилем. От полученных травм 29-летний пассажир автомобиля, на сторону которого пришелся удар, скончался. 23-летний водитель «десятки» не пострадал. Водительский стаж молодого человека 4 года, за это время он многократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, но пьяным за рулем ранее замечен не был, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Около 11 часов дня на 31 километре автодороги Тюмень — Каменка столкнулись «Жигули» шестой модели и Toyota Rav4. По предварительным данным, 75-летний водитель «Жигулей», выезжая с прилегающей территории, не пропустил «Тойоту». В результате происшествия пожилой мужчина получил тяжелые травмы, открытый перелом голени и перелом таза.
В селе Голышманово около полудня столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл «Иж». По предварительным данным, правила движения нарушила 60-летняя водительница автомобиля, не предоставив мотоциклисту преимущество на перекрестке. 17-летний юноша управлял стоящим на учете в ГИБДД мотоциклом, имея водительское удостоверение категории «А». В результате происшествия пострадали оба водителя: у мотоциклиста ушибы конечностей у женщины — травма головы.
Около половины третьего дня на перекрестке объездной дороги и улицы Авторемонтной в Тюмени столкнулись два грузовика, Howo и КамАЗ. По предварительным данным, 23-летний водитель самосвала Howo выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия сам молодой человек и пострадал, у него перелом ребер и травма плеча.
В три часа дня на 11 километре дороги Бердюжье — Армизонское перевернулся автомобиль Lifan. По предварительным данным, автомобилем управляла 22-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения. В результате происшествия она получила травму головы и перелом голени.
В Ярковском районе в окрестностях деревни Шатанова съехал в кювет и перевернулся трактор МТЗ-80. Причиной происшествия стал обрыв цапфы переднего колеса трактора. 26-летний молодой человек, управлявший трактором, получил перелом грудины. Между тем управлять техникой он вообще не должен был, так как не имеет такого права.
Около восьми часов вечера на 16 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе автомобилем «Лада» 99-й модели сбит 73-летний велосипедист, выехавший с второстепенной дороги. Пожилой мужчина получил открытый перелом голени.
Еще одного велосипедиста, 39-летнего мужчину, сбила Honda Civic около половины одиннадцатого часа вечера на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября областного центра. Велосипедист совершил типичную для этой категории участников дорожного движения ошибку — переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. В результате происшествия велосипедист получил травму головы.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области