«Освободите руки» ради безопасности за рулем

— Только исключительно важные звонки. Оцените степень неотложности разговора и возможность перенести его на более удобное время. В любом случае, сообщите, что вы находитесь за рулем и, возможно, ваш собеседник сам предложит перезвонить позже. Кстати, по правилам телефонного этикета это обязанность именно звонящего, уточнить, удобно ли разговаривать принимающему звонок абоненту. Нахождение за рулем относится как раз к тем случаям, когда настаивать на продолжении разговора — признак дурного тона. Не ставьте себя и других в неловкое положение.