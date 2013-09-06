«Освободите руки» ради безопасности за рулем

Повышение штрафов выглядит оправданным. Так, по данным исследования Автомобильной ассоциации Америки, отвлекающая внимание водителя дополнительная нагрузка на мозговую деятельность при использовании устройств hands free значительно ниже ситуаций, когда разговор ведется с пассажиром или по обычному мобильному телефону. Соответствующий коэффициент, по результатам специальных исследований, составил лишь 2,27 для устройств hands free, 2,33 — при разговорах с пассажирами и 2,45 — для мобильных телефонов.
В целом в ряде стран проводились специальные исследования, относительно того, как влияют разговоры по мобильному телефону на поведение водителей. Их результаты практически идентичны и сводятся к тому, что у водителей резко замедляется реакция, они теряют контроль над дорожной ситуацией.
Включая телефон, водитель отвлекает внимание от дорожной обстановки на 0,2–1,3 сек., за это время можно проехать расстояние футбольного поля. Использование телефона за рулем в четыре раза увеличивает риск попасть в серьезную аварию. До одной трети ДТП происходит по причине использования мобильного телефона за рулем. Подобная статистика появилась уже и в России. Так, ангарская Госавтоинспекция проводила анализ ДТП за последние два месяца 2012 года и почти одну треть случаев напрямую связала с использованием мобильного телефона во время движения.
Между тем, с учетом того времени, которое современному человеку приходится проводить за рулем, особенно в крупных мегаполисах, где часовые пробки — неприятное, но обычное явление — целиком отказаться от использования мобильной связи невозможно. Для того чтобы поездка была действительно безопасной существует несколько несложных правил использования устройств hands free. Вот 6 простых советов от компании GN Netcom пользователям гарнитур и спикерфонов:
— Готовьтесь к поездке. Проверьте, подключены ли ваши беспроводные устройства, чтобы неожиданный звонок не заставил вас делать это в дороги.
— Безопасность превыше всего. Прежде, чем ответить на звонок, оцените дорожную ситуацию, возможно, имеет смысл перестроиться и/или просто снизить скорость.
— Только исключительно важные звонки. Оцените степень неотложности разговора и возможность перенести его на более удобное время. В любом случае, сообщите, что вы находитесь за рулем и, возможно, ваш собеседник сам предложит перезвонить позже. Кстати, по правилам телефонного этикета это обязанность именно звонящего, уточнить, удобно ли разговаривать принимающему звонок абоненту. Нахождение за рулем относится как раз к тем случаям, когда настаивать на продолжении разговора — признак дурного тона. Не ставьте себя и других в неловкое положение.
— Сохраняйте спокойствие. Если разговора все-таки избежать не удалось, контролируйте свои реакции, избегайте сложных и эмоциональных разговоров и, в целом, старайтесь сократить время беседы до минимума.
— Прежде всего — дорога, а потом уже звонки. Не увлекайтесь беседой, концентрируйте внимание на таких вещах, как включение поворотных сигналов, оценки ситуации по боковым зеркалам, повороте головы, на всех тех вещах, которые в обычной ситуации вы, возможно, делаете неосознанно.
— Будьте особо внимательны при наборе номера. Современные устройства позволяют настроить голосовой набор: заранее настройте наиболее часто используемые вами номера, чтобы вам не пришлось набирать их вручную.