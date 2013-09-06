На службу — в полк ДПС

Сотруднику ОВД, а также одному из членов его семьи ежегодно оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и обратно, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание. Выход на пенсию — после 20 лет службы, включая службу в вооруженных силах. Иногородним сотрудникам осуществляется выплата компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений.