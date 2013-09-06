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На службу — в полк ДПС

6 сентября 2013, 13:22
Полк ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени набирает сотрудников.
Сюжет
Тюмень

На службу в полицию приглашаются граждане Российской Федерации — не моложе 18 и не старше 35 лет, с высшим образованием, отслуживших в Вооруженных силах РФ (категории годности к военной службе «А») для замещения вакантных должностей инспекторов дорожно-патрульной службы.

Среднемесячный доход сотрудников полиции на первом году службы составляет около 35 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности, специального звания и выслуги лет.

Сотруднику ОВД, а также одному из членов его семьи ежегодно оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и обратно, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание. Выход на пенсию — после 20 лет службы, включая службу в вооруженных силах. Иногородним сотрудникам осуществляется выплата компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений.

Сотрудники, имеющие детей, имеют право на предоставление места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства в первоочередном порядке.

Требования: служба в вооруженных силах, не судимые, годные по состоянию здоровья для прохождения службы в полиции, образование высшее.

Обращаться в отдел кадров ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени: ул. Одесская, 16-а каб.№ 6 (2 этаж), тел.: 794–597.

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