На службу — в полк ДПС

На службу в полицию приглашаются граждане Российской Федерации — не моложе 18 и не старше 35 лет, с высшим образованием, отслуживших в Вооруженных силах РФ (категории годности к военной службе «А») для замещения вакантных должностей инспекторов дорожно-патрульной службы.
Среднемесячный доход сотрудников полиции на первом году службы составляет около 35 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности, специального звания и выслуги лет.
Сотруднику ОВД, а также одному из членов его семьи ежегодно оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и обратно, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание. Выход на пенсию — после 20 лет службы, включая службу в вооруженных силах. Иногородним сотрудникам осуществляется выплата компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений.
Сотрудники, имеющие детей, имеют право на предоставление места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства в первоочередном порядке.
Требования: служба в вооруженных силах, не судимые, годные по состоянию здоровья для прохождения службы в полиции, образование высшее.
Обращаться в отдел кадров ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени: ул. Одесская, 16-а каб.№ 6 (2 этаж), тел.: 794–597.