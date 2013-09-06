МФК «Тюмень» к старту готов

Готовы ли футболисты к предстоящему сезону? Ждать ли от них побед? Ответы на эти вопросы услышали журналисты во время пресс-конференции с президентом клуба «Тюмень» Александром Поповым, главным тренером Маркусом Сорато и наставником команды «Ишим-Тюмень-2» Андреем Комаровым.
Президент клуба рассказал о сборах, которые провели футболисты перед началом сезона в Тюмени и Чехии. Команда приняла участие в турнире за Balticflora Cup, где показала хорошую игру, но по пенальти проиграла финальный матч.
Маркус Сорато результатами сборов остался доволен. «Мы работали по той системе, что была запланирована. Все игроки прошли ее в полном объеме» — подчеркнул он.
Команда «Ишим-Тюмень-2» омолодилась, в ней появились игроки с хорошей перспективой. По крайней мере, так считает их тренер Андрей Комаров. Он же заверил представителей СМИ в том, что клуб будет радовать игрой всех тюменцев.
В конце пресс-конференции Александр Попов добавил, что именно в нашем городе в начале ноября будет проводиться первый этап «Кубка Еременко» и, подводя итоги, сказал: «Мы должны быть впереди везде: в Кубке Еременко, России и, естественно, на чемпионате, ведь команда сбалансирована, а медали для нас важны и нам нужны».
Сезон наши мини-футболисты начнут с игр в гостях. 6–7 сентября их ждет в Сыктывкаре «Новая генерация». Не пуха им, не пера.
Антон Сакерин