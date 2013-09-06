МФК «Тюмень» к старту готов

В конце пресс-конференции Александр Попов добавил, что именно в нашем городе в начале ноября будет проводиться первый этап «Кубка Еременко» и, подводя итоги, сказал: «Мы должны быть впереди везде: в Кубке Еременко, России и, естественно, на чемпионате, ведь команда сбалансирована, а медали для нас важны и нам нужны».