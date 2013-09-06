Куда сходить в Тюмени в выходные: 6 — 8 сентября

В субботу с 12 до 16 часов тюменцев приглашают на ставший уже традиционным книжный обменник на Малыгина (в этот раз туда можно будет принести не только хорошие книги, но и макулатуру), а в воскресенье специальный обменник ждет маленьких горожан.