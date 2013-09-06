Куда сходить в Тюмени в выходные: 6 — 8 сентября

Музыка
Звезды российского джаза выступят в Тюменской филармонии 6 сентября на II джазовом фестивале Игоря Бутмана. В программе джазовые пьесы и стандарты зарубежных композиторов и собственные композиции Бутмана. Участники фестиваля: Игорь Бутман, Виталий Соломонов, Эдуард Зизак, Антон Баронин, Олег Аккуратов и другие.
Второй фестиваль гитарной музыки «Романтик фест» пройдет в Тюмени 7 и 8 сентября. В первый день в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 18, 20) выступят начинающие и опытные тюменские музыканты, среди которых группы «Three of us» (лаунж), «Gilead» (фолк) и многие другие (босса-нова, джаз, рок).Во второй день состоится совместный концерт известного российского гитариста Александра Виницкого (Москва) и коллектива StraightStreetBand (Тюмень).
Французская metalcore группа Dagara выступит в тюменском клубе Rocketa (Мурманская, 35). Завораживающие ударные, агрессивные рифы, буйное музицирование ждет тюменцев 8 сентября, начало в19 часов. Стоимость билетов — 250 — 300 рублей.
Концерт, посвященный памяти Егора Летова, пройдет 10 сентября в рок-клубе «Белый кот» (Ленина, 4). Тюменские музыканты исполнят песни бессмертной «Гражданской обороны». В концерте примут участие «Центральный гастроном», Ш.И.З.О., Vitalich Van Rock, «Разбудите Ленина», «Паракактус», Дмитрий Авдюков.
Театр
Тюменский драмтеатр пока открыл сезон только в Малом зале. Так, в пятницу и субботу здесь покажут спектакль «Бог резни», а в воскресенье на сцене «На пятом» вы сможете насладиться одним из лучших спектаклей театра — трагикомедией «Старший сын».
Фестиваль
Первый гастрономический фестиваль «Уха-царица» состоится в туристическом комплексе «Абалак» (село Абалак, Тобольский район) 7 сентября. Гостей фестиваля ждут интерактивные игры: чистка рыбы, ее ловля голыми руками, перетягивание сети. Кроме того, в программе концерт, приготовление и дегустация ухи, гастрономический конкурс среди ресторанов и конкурс бардовской песни. На берегу Иртыша у подножия комплекса «Абалак» пройдет конкурс на лучшего рыболова «Ловись, рыбка…»
Спорт
Соревнования по регби пройдут на стадионе «Строймаш» 7 и 8 сентября. В первый день, 7 сентября, начало в 15:30, будут сыграны 6 матчей в группах. А 8 сентября пройдет 3 финальных встречи (начало в 10:00). Игры проходят по сокращенному времени — 2 тайма по 20 минут. В перерывах пройдут конкурсы со зрителями.
Автомобили
Заключительный этап открытого Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Асфальтовый спринт-2013» пройдет в Тюмени 7 сентября на трассе автодрома ВОА на 12 километре Ялуторовского тракта. Начало регистрации участников с 9:00, старт заездов — 12:30. Вход для зрителей бесплатный.
7 сентября с 12:00 до 16:00 в «Автограде» (Республики, 262) пройдет день открытых дверей для юных тюменцев и их родителей. В программе большого детского праздника: игровые площадки с конкурсами и призами, забавные аниматоры и ростовые куклы, сладкая вата и другие вкусные сюрпризы, выставка домашних животных, катание на картинге, воздушные змеи, батуты, катание на лошадях.
Разное
Традиционный фестиваль туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея» пройдет на территории турбазы «Азимут» с 6 по 8 сентября. Вас ждут шоу спортивного туризма «Мегадрайв» и шоу скалолазания «Джампинг — экстремальный прыжок», фестиваль приключений и «Туристята» для юных туристов, конкурсы авторской песни, фото- и видеоработ «Туристскими тропами», экстремальная гонка «Остаться в живых» и многое другое.
Чайхана с восточной кухней PLOV project Юбилейный открывается в течение трех дней, 5, 6 и 7 сентября, по адресу Республики, 131, где до этого находилось кафе «Адам и Ева». Гостей ждут настоящий восточный базар, фотокабинка, два ярких fashion показа, живое выступление Крис, кальяны и, конечно, плов.
В субботу с 12 до 16 часов тюменцев приглашают на ставший уже традиционным книжный обменник на Малыгина (в этот раз туда можно будет принести не только хорошие книги, но и макулатуру), а в воскресенье специальный обменник ждет маленьких горожан.
На прогулку «ВелоЛюбовь» приглашают велосипедистов, которые хотят найти единомышленников или свою вторую половинку 8 сентября. Сбор состоится на площади имени Губкина в 17 часов. В программе конкурсы, призы и подарки.