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Билет в кино — в обмен на мнение о фильме

6 сентября 2013, 15:45
В рамках конкурса «КиноКритик» интернет-портал NashGorod.ru и кинотеатр «Синема Парк DeLUXE» дарят пригласительные билет в кино тому, кто напишет захватывающую и полезную рецензию на свежий фильм.
Сюжет
Тюмень

На этой неделе обладателем пригласительного билета на двоих в «Синема Парк DeLUXE» стал Ярослав Нечипурук, который поделился мнением о фильме «Форсаж 6»: «Это уже не фильм про гонки, это один из многих американских боевиков, в котором собраны несколько хороших западных актёров. Но чем дальше продвигается сериал под названием „Форсаж“, тем всё меньше там появляются автомобили, в частности, тюннингованные». Полный текст можно прочитать в рубрике «КиноКритик».

А вы хотите сходить в кино на один из популярных фильмов бесплатно? Присылайте свое мнение о фильмах, которые вы недавно посмотрели в кино.

Критерии оценки рецензии: соответствие теме, наличие своей точки зрения, аргументированность, объективность, образность изложения, грамотность. Не стоит подменять рецензию пересказом сюжета. Напомним, что рецензия — это развернутый аналитический текст, поэтому его объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.

Сориентироваться, как именно писать, вы можете, изучив рубрику «КиноКритик» — вашему вниманию здесь представлены десятки текстов от других участников конкурса.

Рецензии, которые вы пришлете, мы опубликуем в рубрике «КиноКритик» раздела «Афиша» NashGorod.ru.

Спонсор рубрики:

#Новости#Рецензия#Кино#Тюмень#Синема Парк#Конкурсы#Ирина#Культура
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