Билет в кино — в обмен на мнение о фильме

На этой неделе обладателем пригласительного билета на двоих в «Синема Парк DeLUXE» стал Ярослав Нечипурук, который поделился мнением о фильме «Форсаж 6»: «Это уже не фильм про гонки, это один из многих американских боевиков, в котором собраны несколько хороших западных актёров. Но чем дальше продвигается сериал под названием „Форсаж“, тем всё меньше там появляются автомобили, в частности, тюннингованные». Полный текст можно прочитать в рубрике «КиноКритик».