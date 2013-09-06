Билет в кино — в обмен на мнение о фильме

На этой неделе обладателем пригласительного билета на двоих в «Синема Парк DeLUXE» стал Ярослав Нечипурук, который поделился мнением о фильме «Форсаж 6»: «Это уже не фильм про гонки, это один из многих американских боевиков, в котором собраны несколько хороших западных актёров. Но чем дальше продвигается сериал под названием „Форсаж“, тем всё меньше там появляются автомобили, в частности, тюннингованные». Полный текст можно прочитать в рубрике «КиноКритик».
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