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50 лет Октября частично перекроют

6 сентября 2013, 16:55
В Тюмени по улице 50 лет Октября несколько дней автобусы будут ходить по измененной схеме.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в «Тюменьгортрансе», это связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали на участке от улицы Холодильная до улицы Мельникайте.

Временная схема будет действовать с 22:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.

Со схемой и описанием можно ознакомиться ниже.

5, 44, 45, 47, 50, 56, 61, 70, 76

— Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильная, Котовского, Мельникайте (далее по маршруту);

62, 75, 77, 83, 120, 128к, 128, 129, 140, 142, 144, 145, 147, 152, 157

— 50 лет Октября, Холодильная, Харьковская, Одесская,50 лет Октября (далее по маршруту)

16

— 50 лет Октября, Холодильная, Харьковская, Одесская (далее по маршруту).

13

— 50 лет Октября, Холодильная, Республики (далее по маршруту)

54

— Мельникайте, Харьковская, Одесская, Республики (далее по маршруту)

46, 98

— Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильная, Республики (далее по маршруту)

29

— Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильная, Котовского (далее по маршруту)

51

— 50 лет Октября, Холодильная, Республики, Мельникайте (далее по маршруту)

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#Дороги#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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