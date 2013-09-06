50 лет Октября частично перекроют

Как сообщают в «Тюменьгортрансе», это связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали на участке от улицы Холодильная до улицы Мельникайте.
Временная схема будет действовать с 22:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.
Со схемой и описанием можно ознакомиться ниже.
5, 44, 45, 47, 50, 56, 61, 70, 76
— Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильная, Котовского, Мельникайте (далее по маршруту);
62, 75, 77, 83, 120, 128к, 128, 129, 140, 142, 144, 145, 147, 152, 157
— 50 лет Октября, Холодильная, Харьковская, Одесская,50 лет Октября (далее по маршруту)
16
— 50 лет Октября, Холодильная, Харьковская, Одесская (далее по маршруту).
13
— 50 лет Октября, Холодильная, Республики (далее по маршруту)
54
— Мельникайте, Харьковская, Одесская, Республики (далее по маршруту)
46, 98
— Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильная, Республики (далее по маршруту)
29
— Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильная, Котовского (далее по маршруту)
51
— 50 лет Октября, Холодильная, Республики, Мельникайте (далее по маршруту)