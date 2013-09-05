Жизнь на краю сознания

Наумовы пробыли в Таиланде рядом с сыном почти 2 месяца. «Я понял, что если мы оттуда не выберемся, то ситуация закончится плачевно, — рассказывает папа Семена о том, каких усилий стоило организовать переезд. — Ты же не можешь бесконечно платить такие суммы, и тебе не будут постоянно помогать финансово. Моя жена осталась с Семеном, а я вернулся в Тюмень и занялся вопросом транспортировки сына оттуда. Мы обратились за помощью к правительству Тюменской области. Я вышел на вице-губернатора Сергея Сарычева, подготовил документы, которые передал руководству Тюменской области и МЧС. Нам очень помогла Наталья Шевчик. Учитывая, что я главный онколог Тюменской области и 25 лет возглавлял онкологический диспансер, я действовал по всем каналам: обратился к главному онкологу России, он, в свою очередь, — к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Потому что МЧС принимает решение только о выделении борта, а нужна еще группа сопровождения, медицинская. Этот вопрос решался 7–8 дней».