Жизнь на краю сознания

Гуляя по уютным дворикам центра, большинство из нас не догадывается, какие тяжелые судьбы, сколько вздохов, слез и надежд, скрывают толстые стены «сталинок».
Правда, рассказать он об этом не может: травма, которую он получил, сделала его инвалидом, лишила возможности двигаться и говорить.
Семен вырос в семье врачей. Его папа Михаил Михайлович — главный онколог Тюменской области, на протяжении многих лет возглавлял Тюменский онкодиспансер и провел больше трех тысяч операций. Мама Семена Ирина Семеновна — врач-кардиолог, также работает в онкодиспансере. Но, к сожалению и врачи не могут защитить себя и свои семьи от болезней и страшных травм.
У подъезда меня встречает мама Семена, интеллигентная и тактичная женщина. Рядом с ней медсестра, которая ухаживает за больным. Мы поднимаемся в квартиру. Комната, в которой лежит Семен, очень похожа на больничную палату. Ирина Семеновна представляет меня. Я встречаюсь с Семеном глазами, здороваюсь, и понимаю, что у меня не хватит духа находиться здесь долго.
Мы идем на кухню, и Михаил Наумов обстоятельно рассказывает мне о том, как сын получил травму, и через что им пришлось пройти, чтобы Семен смог жить, находиться в сознании, самостоятельно есть, улыбаться и грустить. «Сейчас он в сознании, но это дорогого стоило», — говорит папа Семена.
Жизнь семьи Наумовых изменилась за один трагический день
Трагедия, которая перевернула жизнь семьи Наумовых, произошла во время отпуска в Паттайе, в Таиланде. На второй день отдыха Семен со знакомыми поехал кататься на мощных водных мотоциклах. Он погнал первым, и волна его выкинула с непокорной машины. «Это частое явление», — говорит Михаил Михайлович. Хоть на Семене и был жилет, он начал тонуть. По-видимому, на какое-то время молодой человек потерял сознание и наглотался воды, которая попала в легкие.
Пока его везли в госпиталь, отсасывали воду, пока его заинтубировали, за несколько десятков ужасных минут, когда кислород не поступал в мозг, произошли патофизиологические изменения этого органа. Семен попал в мозговую кому, перестал дышать. За него это делал аппарат искусственной вентиляции легких.
Семен оказался в проамериканском госпитале «Бангкок-Паттайя». «Здесь оказывали помощь американским солдатам, пострадавшим в войне с Вьетнамом. Кадры там, конечно, сильные, все учились и стажировались в США. Условия для стационарного лечения там по нашим меркам идеальные. Но находиться там было очень дорого — сутки пребывания в этом госпитале стоят около 50 тысяч батт, курс к рублю составляет примерно 1 к 1. В начале у нас деньги были — кое-что мы брали с собой, но их хватило только на неделю», — делится Михаил Михайлович.
«Выбить» борт МЧС
Наумовы пробыли в Таиланде рядом с сыном почти 2 месяца. «Я понял, что если мы оттуда не выберемся, то ситуация закончится плачевно, — рассказывает папа Семена о том, каких усилий стоило организовать переезд. — Ты же не можешь бесконечно платить такие суммы, и тебе не будут постоянно помогать финансово. Моя жена осталась с Семеном, а я вернулся в Тюмень и занялся вопросом транспортировки сына оттуда. Мы обратились за помощью к правительству Тюменской области. Я вышел на вице-губернатора Сергея Сарычева, подготовил документы, которые передал руководству Тюменской области и МЧС. Нам очень помогла Наталья Шевчик. Учитывая, что я главный онколог Тюменской области и 25 лет возглавлял онкологический диспансер, я действовал по всем каналам: обратился к главному онкологу России, он, в свою очередь, — к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Потому что МЧС принимает решение только о выделении борта, а нужна еще группа сопровождения, медицинская. Этот вопрос решался 7–8 дней».
Ирина Семеновна добавляет: «С собой из Таиланда мы забрали еще четверых русских больных из Благовещенска, Хабаровска, Нижневартовска. Все они были в тяжелом состоянии. Им повезло, что мы смогли „выбить“ борт — сделать это очень тяжело, практически нереально. У каждого больного был хирург, два фельдшера, медсестра. Каждому во время полета подавался кислород, работали аппараты искусственного дыхания. Их привезли и здесь госпитализировали».
Первые шаги к выздоровлению
В Тюмени Семена положили в нейрохирургическое реанимационное отделение 2 областной клинической больницы. Родители отмечают, что она ничем не уступает по качеству лечения, обслуживания, ухода бангкокскому отделению реанимации. Там Семен получил квалифицированную, качественную помощь в полном объеме, и после двух месяцев интенсивного лечения у него начали появляться первые признаки сознания, он был снят с аппарата искусственной вентиляции. Молодой человек стал дышать самостоятельно, через трахеостому, у него появились кое-какие реакции. «Отключение от аппарата важно, потому что если человек не может дышать, то перспектив вообще никаких нет», — подчеркивает Михаил Михайлович. Потом лечение продолжалось в терапевтическом отделении.
Из Бангкока молодого человека вывезли в крайне тяжелом состоянии, истощенном — он находился в коме. «У Семена была кахексия, он выглядел как узник Бухенвальда — кожа да кости, скрюченные ноги и руки. Весил Семен килограмм 48, хотя нормальный его вес — около 85 кг, — с содроганием вспоминает его мама. — Во второй городской ему начали капать дорогостоящие препараты, которые оказали свое действие, и он начал поправляться, набрал 20 килограмм».
Сначала ему была наложена гастростома (это специальная трубочка в желудке), потом Семена начали с ложечки кормить медсестры и родители, и ее убрали. Сейчас у него осталась трахеостома (трубочка в горле) и цистостома (трубочка в мочевом пузыре).
«Самый главный эффект, на наш взгляд, дало подключение „группы ухода“ — медсестер и массажистки, — добавляет старший Наумов. — Если раньше я был настроен пессимистически, то сейчас вижу положительную динамику».
Мнение лучших врачей
Наумовы привлекли всевозможных специалистов, чтобы определить стратегию лечения и реабилитации сына.
Они очень тепло отзываются о местных специалистах — враче ОКБ № 2 Наталье Владимировне, главном хирурге департамента здравоохранения Журавлеве, но для полной картины им понадобились консультации с именитыми врачами. Свои рекомендации дал заместитель главного врача НИИ нейрохирургии имени Бурденко; приезжали два специалиста из научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора Поленова (Санкт-Петербург). Кроме того, у Семена была бригада специалистов технического плана из Клинического института мозга из Березовского, под Екатеринбургом. В течение двух суток они снимали все параметры жизнедеятельности, аппаратура работала беспрерывно.
«Когда они расшифровали показатели, то поставили диагноз — малое сознание, — говорит Михаил Михайлович. — Это значит, что Семен понимает все, что происходит вокруг, что ему говорят, на какие-то слова может среагировать эмоционально — заплакать. Например, когда он смотрел „Кавказскую пленницу“, то смеялся».
Примерно полтора месяц назад Семена перевезли из больницы, где он пролежал полгода, домой: все больничные ресурсы были исчерпаны. Прием лекарственных препаратов сократили до минимума. «Он уже получил огромнейшее медикаментозное лечение, его пичкали антибиотиками в гигантских масштабах, — говорит Ирина Семеновна. — У него даже волосы от лекарственной терапии порыжели, хотя от природы темные».
Наумовы говорят, что сейчас в первую очередь их сын нуждается в постоянном, круглосуточном уходе. К таким выводам пришли профессора в процессе консультаций. Они подчеркнули, что самое главное на данном этапе — уход и питание. Лекарств Семен уже получил «под завязку».
Реабилитация стоит дорого
«Группа ухода» — удовольствие это не из дешевых, а оплачивать его приходится из своего кармана. 24 часа в сутки рядом с Семеном находятся одна из двух медсестер, каждый день к нему ходит массажистка, занимается ЛФК, потом делает массаж. Медсестры санируют ему трахеостому, цистостому.
За работу медсестры и массажистка получают по 2 тысячи в сутки каждая. Также родители покупают лекарства, которые не входят в список бесплатных. Питание приобретают на рынке, чтобы оно было максимально экологичным и полезным. Расходы на лечение и уход за сыном выливаются в кругленькую сумму — порядка 100 тысяч рублей, которую родителям удается оплачивать с большим трудом, поэтому они и просят о помощи всех неравнодушных. «Если не будет ухода и массажа, то Семен так и не выздоровеет и до конца жизни останется инвалидом, прикованным к постели», — вздыхают они.
Семен нуждается в помощи со стороны, потому что в Тюмени, по словам Михаила Наумова, есть проблемы с реабилитационной медициной. Первая помощь оказывается, а потом больной оказывается предоставлен сам себе, бремя ухода падает на семью, родственников. Реабилитацией как таковой никто не занимается — а она требует очень больших расходов.
Надежда есть
Однако настроены родители молодого человека, в целом, оптимистично, говорят, что надеются со временем на восстановление сознания. «Невропатологи говорят, что ему особенно нужно, чтобы его почаще навещали друзья, чтобы ему показывали фотографии, вещи — и тогда у него будут возникать положительные ассоциации, — рассказывает Михаил Михайлович. — Еще у данной категории больных есть такая особенность, как ригидность конечностей — когда сводит ногу или руку, и она остается в таком состоянии. А у него это уже, в принципе, восстановлено, хотя не до конца. Но пока двигать руками и говорить он не может».
Родители безмерно благодарны правительству области и лично Владимиру Якушеву, благодаря которому у их сына появилась возможность выздоровления: «Если бы не губернатор, а именно он подписывал все документы для вызова борта МЧС, то Семен остался бы в Таиланде навечно».
Мама и папа Семена очень надеются, что если будет возможность давать ему полноценный уход, то через год он встанет на ноги. Тогда он сможет, нарядившись в костюм с бабочкой, посетить очередную премьеру в нашем драматическом театре (раньше он не пропускал ни одной), защитить диплом по специальности «Менеджер по туризму и гостиничному делу», вернется к игре в хоккей, ведь он занимался этим спортом профессионально…
У него все впереди, если только он встанет на ноги. И в наших силах протянуть ему руку помощи. Просим откликнуться всех неравнодушных людей.
Реквизиты для перечисления средств на лечение Семена Наумова:
1. Для зачисления на карту Сбербанка № 639002679007579521
2. Расчетный счет № 30301810367006006710
Корсчет 30101810800000000651
В Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ
БИК 047102651
Получатель: Ирина Семеновна Наумова