Выстрелил в спящую девушку, почему — не знает

Друзья не виделись около 20 лет, но созванивались. Встретившись в тот вечер, они распивали алкогольные напитки и вспоминали детство. В тот вечер девушка пришла от подруги и легла спать, через некоторое время лег и ее сожитель, а гость остался на кухне. С его слов, он достал пистолет и один раз выстрелил в спящую девушку. Мужчина был задержан на месте преступления. Почему он застрелил девушку, он объяснить так и не сумел, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.