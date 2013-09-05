Выстрелил в спящую девушку, почему — не знает

В убийстве, по предварительной версии, подозревают мужчину 1970 года рождения, который месяц назад приехал из Ишима в Тюмень к своему другу детства. Товарищ проживал с 28-летней девушкой.
Друзья не виделись около 20 лет, но созванивались. Встретившись в тот вечер, они распивали алкогольные напитки и вспоминали детство. В тот вечер девушка пришла от подруги и легла спать, через некоторое время лег и ее сожитель, а гость остался на кухне. С его слов, он достал пистолет и один раз выстрелил в спящую девушку. Мужчина был задержан на месте преступления. Почему он застрелил девушку, он объяснить так и не сумел, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбудил по данному факту уголовное дело. Следствие выполняет комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.