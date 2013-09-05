nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выстрелил в спящую девушку, почему — не знает

5 сентября 2013, 14:42
Друзья детства распивали вместе алкоголь, а потом гость выстрелил в спящую девушку своего приятеля. Тело девушки с огнестрельным ранением головы обнаружили 4 сентября в полшестого утра в квартире на улице Василия Гольцова в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В убийстве, по предварительной версии, подозревают мужчину 1970 года рождения, который месяц назад приехал из Ишима в Тюмень к своему другу детства. Товарищ проживал с 28-летней девушкой.

Друзья не виделись около 20 лет, но созванивались. Встретившись в тот вечер, они распивали алкогольные напитки и вспоминали детство. В тот вечер девушка пришла от подруги и легла спать, через некоторое время лег и ее сожитель, а гость остался на кухне. С его слов, он достал пистолет и один раз выстрелил в спящую девушку. Мужчина был задержан на месте преступления. Почему он застрелил девушку, он объяснить так и не сумел, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбудил по данному факту уголовное дело. Следствие выполняет комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийство#Тюмень#Следственное управление#Ирина#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25