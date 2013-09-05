В Тюменском районе уничтожили 65 миллионов кустов конопли

О полях опасного растения специалисты тут же сообщили в управление Роснаркоконтроля. В присутствии представителей двух ведомств и главы местной администрации заросли конопли на площади в 639 га были скошены с помощью трактора и ручного триммера. Всего, по подсчетам специалистов, было уничтожено около 64 миллиона растений общим весом более 19 тысяч тонн? сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.