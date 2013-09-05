В Тюменском районе уничтожили 65 миллионов кустов конопли

Целые поля конопли были обнаружены на днях специалистами земельного надзора областного управления Россельхознадзора в ходе проведения контрольных мероприятий в Тюменском районе.
О полях опасного растения специалисты тут же сообщили в управление Роснаркоконтроля. В присутствии представителей двух ведомств и главы местной администрации заросли конопли на площади в 639 га были скошены с помощью трактора и ручного триммера. Всего, по подсчетам специалистов, было уничтожено около 64 миллиона растений общим весом более 19 тысяч тонн? сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.
Добавим, со сбором дикорастущей конопли борются и тюменские полицейские. Так, в минувший понедельник сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Тюменский в рамках оперативно-профилактической операции «МАК» у 21-летнего жителя областной столицы изъято более килограмма марихуаны. Ранее не судимого молодого человека стражи правопорядка задержали в тот момент, когда он собирал запрещенное растение в поле вблизи поселка Боровский.
Как признался сам подозреваемый, возвращаясь от своего приятеля, он решил запастись дурманящей травой, которую планировал использовать для личного употребления.
В настоящее время в отношении нигде не работающего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).