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В Тюменском районе уничтожили 65 миллионов кустов конопли

5 сентября 2013, 11:06
Целые поля конопли были обнаружены на днях специалистами земельного надзора областного управления Россельхознадзора в ходе проведения контрольных мероприятий в Тюменском районе.
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УМВД

Целые поля конопли были обнаружены на днях специалистами земельного надзора областного управления Россельхознадзора в ходе проведения контрольных мероприятий в Тюменском районе.

О полях опасного растения специалисты тут же сообщили в управление Роснаркоконтроля. В присутствии представителей двух ведомств и главы местной администрации заросли конопли на площади в 639 га были скошены с помощью трактора и ручного триммера. Всего, по подсчетам специалистов, было уничтожено около 64 миллиона растений общим весом более 19 тысяч тонн? сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.

Добавим, со сбором дикорастущей конопли борются и тюменские полицейские. Так, в минувший понедельник сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Тюменский в рамках оперативно-профилактической операции «МАК» у 21-летнего жителя областной столицы изъято более килограмма марихуаны. Ранее не судимого молодого человека стражи правопорядка задержали в тот момент, когда он собирал запрещенное растение в поле вблизи поселка Боровский.

Как признался сам подозреваемый, возвращаясь от своего приятеля, он решил запастись дурманящей травой, которую планировал использовать для личного употребления.

В настоящее время в отношении нигде не работающего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

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