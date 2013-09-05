В Тюмени открыли Школьный парк

Теперь в этом районе областного центра есть новая современная поликлиника, уютный парк, школа с многофункциональной уличной спортивной площадкой. Губернатор отметил, что спортплощадки целенаправленно строятся рядом с общеобразовательными учреждениями: «Задача в том, чтобы во внеучебное время это спортивное ядро работало на всех жителей микрорайона. Здесь мы видим классический вариант, к которому нужно стремиться во всем областном центре».