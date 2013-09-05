В Тюмени открыли Школьный парк

Накануне, 4 сентября, на радость жителям большого микрорайона по улице Московский тракт, а также ученикам и педагогам школы № 19 открылся благоустроенный парк, зеленая зона, где можно отдыхать и заниматься спортом.
Инициатива строительства парка принадлежит горожанам, живущим в ближайших домах. Основным подрядчиком проекта стал «Мостострой-11». Огромный объем работ по разборке стоявшего там недостроенного здания, расчистке территории и ее обустройству удалось выполнить за короткие сроки.
«Это — добровольная совместная инициатива предпринимательского сообщества и людей, живущих здесь. Их активная позиция и желание изменить окружающее пространство к лучшему позволили получить такой прекрасный результат. И чем больше будет таких позитивных примеров, тем больше будет оставаться в бюджете денег на реализацию других важных и финансово емких социальных проектов: строительство детских садов, школ, поликлиник, развязок», — подчеркнул Владимир Якушев.
Протяженность парка по периметру — 397 метров, это около 1,5 га. На его территории разместились четыре спортивные площадки — установлены современные спортивные сооружения, детские горки, качели. По ровным асфальтированным дорожкам удобно прогуливаться мамам с колясками, для пожилых людей есть скамейки. Здесь сохранены зеленые насаждения, появились ухоженные газоны и клумбы. Вся территория освещена. Готовится проект установки видеонаблюдения.
Почетные гости — губернатор и глава города — внесли свою лепту в благоустройство парка — посадили аллею молодых лип.
Теперь в этом районе областного центра есть новая современная поликлиника, уютный парк, школа с многофункциональной уличной спортивной площадкой. Губернатор отметил, что спортплощадки целенаправленно строятся рядом с общеобразовательными учреждениями: «Задача в том, чтобы во внеучебное время это спортивное ядро работало на всех жителей микрорайона. Здесь мы видим классический вариант, к которому нужно стремиться во всем областном центре».
Фото — phototyumen.ru