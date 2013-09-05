В «Солнечном» научат делать мешочки богатства

Посетители мастер-класса смогут создать необычный денежный мешочек для привлечения средств в свою жизнь. Это занятие заинтересует любителей оберегов и амулетов, приносящих положительный результат.
Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Продолжительность занятия — 3 часа.
Все материалы предоставляются организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.
Время проведения: 6 сентября с 17:00, 8 сентября с 13:00.