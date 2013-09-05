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В «Солнечном» научат делать мешочки богатства

5 сентября 2013, 12:30
Бесплатные мастер-классы по созданию мешочка богатства проведет студия творчества «Серебро» 6, 8 сентября в торгово-развлекательном центре «Солнечный».
Сюжет
Тюмень

Посетители мастер-класса смогут создать необычный денежный мешочек для привлечения средств в свою жизнь. Это занятие заинтересует любителей оберегов и амулетов, приносящих положительный результат.

Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.

Продолжительность занятия — 3 часа.

Все материалы предоставляются организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.

Время проведения: 6 сентября с 17:00, 8 сентября с 13:00.

#Новости#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Мастер-класс#Ирина#Культура
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