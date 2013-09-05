В Онохино и Червишево огромные долги за ЖКУ

В селе Онохино ситуацию с должниками можно назвать критической. По словам главы муниципального образования Владимира Михалева, 41% от общего числа потребителей коммунальных услуг имеют задолженности, общая сумма долга составляет около 4 млн. рублей. По поданным искам, принято 59 решений, часть из них перенаправлены в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Из 59 должников полностью закрыли платежи только 3 человека.