В Онохино и Червишево огромные долги за ЖКУ

Разобраться с проблемой, выслушать должников и найти на них меры воздействия собрались на совещании.
В селе Онохино ситуацию с должниками можно назвать критической. По словам главы муниципального образования Владимира Михалева, 41% от общего числа потребителей коммунальных услуг имеют задолженности, общая сумма долга составляет около 4 млн. рублей. По поданным искам, принято 59 решений, часть из них перенаправлены в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Из 59 должников полностью закрыли платежи только 3 человека.
В Червишево ситуации немного благоприятнее, задолженность составляет около 3 млн. рублей. Несмотря на положительную тенденцию собираемости платежей, сумма просроченной задолженности кардинально не меняется. 23 потребителя услуг имеют задолженности от 8 до 125 тыс. рублей.
«В результате проведенной работы, собираемость увеличилась, но предпринимать активные действия необходимо и дальше. Сейчас складывается такая ситуация, что требования жителей по оказанию услуг ЖКХ возрастают, все хорошо знают свои права, но, к сожалению, забывают про обязанности» — отметил глава Червишевского муниципального образования Михаил Капустин.
«Сейчас, в преддверии отопительного сезона, ситуация требует немедленного решения. Так, предприятия ЖКХ, имея огромные задолженности за поставляемые услуги, не могут расплатиться с ресурсоснабжающими организациями. Чтобы решать проблему, управляющие компании вынуждены брать ссуды в банках под проценты, у кого нет такой возможности, рискуют стать банкротами» — отмечает начальник управления жилищно-коммунальной политики администрации района Вячеслав Волосников.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Андрей Лобанов сообщил, что в работе находятся 9 тысяч исполнительных производств, связанных с долгами ЖКХ. Согласно законодательству, если гражданин не оплачивает задолженность после судебного решения, он несет административную ответственность, в последующем ему грозит штраф в двойном размере или административный арест на 15 суток.
На совещание было приглашено 85 злостных неплательщиков, пришли только 5. Все они пообещали в ближайшее время начать выплачивать свои долги, которые варьируются от 15 до 300 тысяч рублей, — сообщает Управление информационной политики района.
Учитывая неявку жителей на совещание, первый заместитель главы района Светлана Иванова добавила, что на следующее собрание должники будут приходить в сопровождении судебных приставов.