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Спортивная база будет носить имя известного тренера

5 сентября 2013, 14:56
Завтра, 6 сентября, на базе спортшколы № 2, что на улице Барнаульской, состоится открытие мемориальной доски памяти отличника физической культуры, заслуженного работника физической культуры, ветерана труда, детского тренера по лыжным гонкам Валерия Белова.

Завтра, 6 сентября, на базе спортшколы № 2, что на улице Барнаульской, состоится открытие мемориальной доски памяти отличника физической культуры, заслуженного работника физической культуры, ветерана труда, детского тренера по лыжным гонкам Валерия Белова.

За 47 лет своей активной и успешной трудовой деятельности Валерий Петрович оставил значительное наследство: 15 мастеров спорта по лыжным гонкам, более 100 кандидатов в мастера спорта и свыше 1 000 спортсменов-перворазрядников, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Анатолия Нигмаджанова, чемпионку СССР, мастера спорта международного класса Тамару Эпп, чемпиона и члена сборной России по лыжным гонкам 2011 — 2012 года Станислава Богданова и многих других достойных спортсменов, рассказывают в Тюменском городском многопрофильном центре.

Открытие доски состоится в 16:00 по адресу ул. Барнаульская, 17/2 (район регионального памятника природы «Лесопарк Затюменский»), а сразу после этого, в 16:30, учащиеся спортшколы № 2 и клуба любителей бега примут участие в массовом забеге, посвященном памяти знаменитого теренера. Также состоится заход любителей скандинавской ходьбы и футбольный матч между командой тренеров и учащихся спортшколы.

#Новости#Спортсмены#Дарья#Спорт
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