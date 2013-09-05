Спортивная база будет носить имя известного тренера

За 47 лет своей активной и успешной трудовой деятельности Валерий Петрович оставил значительное наследство: 15 мастеров спорта по лыжным гонкам, более 100 кандидатов в мастера спорта и свыше 1 000 спортсменов-перворазрядников, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Анатолия Нигмаджанова, чемпионку СССР, мастера спорта международного класса Тамару Эпп, чемпиона и члена сборной России по лыжным гонкам 2011 — 2012 года Станислава Богданова и многих других достойных спортсменов, рассказывают в Тюменском городском многопрофильном центре.