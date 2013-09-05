Пропил мамин ноутбук

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила предполагаемое местонахождение подозреваемого — 30-летнего сына обратившейся женщины, который ведет недобропорядочный образ жизни и нигде официально не трудоустроен, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени. Определив круг знакомых и близки лиц, комплексные силы начали отработку информации. Экипаж группы немедленного реагирования, прибывший по одному из адресов, задержал злоумышленника по «горячим» следам в дежурные сутки. Подозреваемый к тому моменту уже обратился в комиссионный магазин и сдал похищенное имущество, часть вырученных денег правонарушитель успел потратить на алкоголь.
При задержании злоумышленник оказывал активное сопротивление и долгое время не сознавался в содеянном, однако к тому времени уже были собраны неопровержимые доказательства. В ближайшее время похищенное имущество будет изъято из комиссионного магазина и возвращено законной владелице. Ущерб для заявительницы мог составить более 32 тысяч рублей.
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения сроком до 5 лет.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что многие беды происходят по вине алкоголя. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям. В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02. Также круглосуточно работает телефон «доверия» — 799–855, на который вы можете сообщить важную информацию о готовящемся или совершаемом преступлении, а также о серьезных семейно-бытовых конфликтах, которые могут без вмешательства полиции закончиться плачевно.