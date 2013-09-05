Пропил мамин ноутбук

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что многие беды происходят по вине алкоголя. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям. В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02. Также круглосуточно работает телефон «доверия» — 799–855, на который вы можете сообщить важную информацию о готовящемся или совершаемом преступлении, а также о серьезных семейно-бытовых конфликтах, которые могут без вмешательства полиции закончиться плачевно.