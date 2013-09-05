nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Полицейский насмерть сбил велосипедистку

5 сентября 2013, 14:58
В Тюменской области проводится проверка по факту ДТП, совершенном сотрудником полиции. В аварии погибла жительница Голышмановского района.
Сюжет
Полиция

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 30 августа 2013 года около 22 часов на объездной дороге села Омутинское сотрудник полиции МО МВД России «Омутинский», управляя патрульным автомобилем UAZ Hunter, сбил велосипедистку, выехавшую на объездную дорогу с улицы Автомобилистов села Омутинское.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте. Полицейский находился при исполнении своих должностных обязанностей, был трезв.

По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Следователем назначены все необходимые судебные исследования, с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Полиция#Велосипедист#Гибель людей#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25