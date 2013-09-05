Полицейский насмерть сбил велосипедистку

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 30 августа 2013 года около 22 часов на объездной дороге села Омутинское сотрудник полиции МО МВД России «Омутинский», управляя патрульным автомобилем UAZ Hunter, сбил велосипедистку, выехавшую на объездную дорогу с улицы Автомобилистов села Омутинское.