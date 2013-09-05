Полицейский насмерть сбил велосипедистку

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 30 августа 2013 года около 22 часов на объездной дороге села Омутинское сотрудник полиции МО МВД России «Омутинский», управляя патрульным автомобилем UAZ Hunter, сбил велосипедистку, выехавшую на объездную дорогу с улицы Автомобилистов села Омутинское.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте. Полицейский находился при исполнении своих должностных обязанностей, был трезв.
По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Следователем назначены все необходимые судебные исследования, с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.